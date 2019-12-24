|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лис, 2025 22:43
Застосунок
Останнім часом якось почастішали проблеми з входом в застосунок
Додано: Суб 22 лис, 2025 09:43
20.11 з 22:00 до 23:30 проводились технічні роботи у застосунку, у зв'язку з чим вхід до нього був тимчасово недоступний. Зараз застосунок працює в штатному режимі 👌🏻
Ось тут ви можете слідкувати за анонсами
Це телеграм спільнота, де є представники банку)
*Валерія 🐈⬛
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:54
А игры с карточками больше не будет?
Додано: Нед 23 лис, 2025 18:25
Додано: Нед 23 лис, 2025 23:36
Для абонки я знаю, что засчитывают. Там это легко сразу проверяется. А вот в орехопрограмме может быть своя атмосфера. Там похоже, что нет, потому, что у меня было 6211 4 ноября, а предупреждение от аннулировании орехов пришло 10го. Да и в октябре было... Поэтому хотелось бы от офпреда точно услышать какую "любую покупку" в ней надо. А то ж там, пока не аннулируют, не узнаешь.
Додано: Вів 25 лис, 2025 08:52
Додано: Сер 26 лис, 2025 12:33
Доброго дня шановні. Виникла ситуація яка мене трішки бентежить. Неділю тому я купував речі у США. Всього було сплачено картою Сенсе банка замовлення яке складалось з трьох речей. Оплата пройшла вдало, замовлення прийнято продавцем. Кошти на картці було позначено як "очікує списання", тобто заблоковано я так розумію. Проходить пару днів, замовлення продавець корегує, ділить на два. Одна річ з замовлення відправляється до мене поштою (дають трек номер для стеження). Дві другі речі продавець переводить у статус "обробляються" В той же день я захожу в мобільний додаток Сенсе и бачу, що суму яка була заблокована, змінилася, і становить вартість тільки той речі що відправив продавець. Статус теж змінився на "покупка". Проходить тиждень і мені на пошту пише продавець, що він відправив два останні товари поштою і надає трек номер для відстежування. При цьому ніякої оплати у Сенс банку (списання) немає. Питання: як продавець отримає кошти за товар (дві речі)який він відправив? Мене Сенс банк проінформує коли буде спроба продавця зняти з мене кошти?
Додано: Сер 26 лис, 2025 13:48
Виплачені купони на хамон можна зразу ж відправляти на інший банк, їх же на щот кидають? Чи треба почекати, як на карту?
Додано: Сер 26 лис, 2025 13:49
Это вопрос скорее к продавцу что он там вытворяет и как уже своему банку показывает, что имеет право получить деньги. Может ему за вторую порцию деньги и не нужны У меня как-то с Алиэкспрессом было, что после заказа пришло извещение, что продавец его выполнить не сможет и поэтому мне деньги возвращаются. По факту у них чего-то глюкнуло и продавец мне таки товар выслал. Таким образом я его получил бесплатно.
Сенс, как любой перевод пройдёт, конечно, пушик пришлёт и в истории переводов покажет. Если на карте в этот момент денег не окажется, то в овердрафт запишет.
