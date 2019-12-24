|
Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Сер 26 лис, 2025 15:01
chipmunk написав:
Виплачені купони на хамон можна зразу ж відправляти на інший банк, їх же на щот кидають? Чи треба почекати, як на карту?
Так, купони по ОВДП надходять на рахунок одразу після виплати, тож ви можете одразу переказувати їх в інший банк, якщо потрібно 🙌🏻
Анастасія 😇
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 13220
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1436 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 лис, 2025 15:12
skorpi написав:
Доброго дня шановні. Виникла ситуація яка мене трішки бентежить. Неділю тому я купував речі у США. Всього було сплачено картою Сенсе банка замовлення яке складалось з трьох речей. Оплата пройшла вдало, замовлення прийнято продавцем. Кошти на картці було позначено як "очікує списання", тобто заблоковано я так розумію. Проходить пару днів, замовлення продавець корегує, ділить на два. Одна річ з замовлення відправляється до мене поштою (дають трек номер для стеження). Дві другі речі продавець переводить у статус "обробляються" В той же день я захожу в мобільний додаток Сенсе и бачу, що суму яка була заблокована, змінилася, і становить вартість тільки той речі що відправив продавець. Статус теж змінився на "покупка". Проходить тиждень і мені на пошту пише продавець, що він відправив два останні товари поштою і надає трек номер для відстежування. При цьому ніякої оплати у Сенс банку (списання) немає. Питання: як продавець отримає кошти за товар (дві речі)який він відправив? Мене Сенс банк проінформує коли буде спроба продавця зняти з мене кошти?
Ситуація дійсно цікава, й зі сторони продавця доволі дивні дії(
Відпишусь вам в особисті повідомлення, аби уточнити деталі й все перевірити 😊
Ваша помічниця, Анастасія 😇
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 13220
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1436 раз.
Профіль
Додано: Чет 27 лис, 2025 07:08
Что-то не прельщает перспектива платить по 50 грн за карту White, тогда как она нужна только чтоб получить выплату по облигациям раз в несколько месяцев.
Держать депозит в 50 тысяч или тратить 2,5 тысячи - это в моих условиях ещё большие потери, чем заплатить 50 грн абонплаты.
Я так понимаю, других вариантов не платить за White нет?
Есть какие-то другие варианты с бесплатным открытием и обслуживанием, чтоб можно было выплаты по облигациям получать и бесплатно выводить?
candidat
Повідомлень: 1415
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 55 раз.
Профіль
Додано: Чет 27 лис, 2025 07:34
candidat написав:
Есть какие-то другие варианты с бесплатным открытием и обслуживанием, чтоб можно было выплаты по облигациям получать и бесплатно выводить?
Я так понимаю, речь о валютных? Можно на текущий счёт получать и открывать каждый раз новый White для обналички и тут же его закрывать. Ну или на ощаднике вылёживать и с него снимать.
А 2500 грн "покупок" за месяц, учитывая, что это может быть и 6211 - это реально потери больше 50 грн в месяц? Классный ROI у бизнеса...
moveton
Повідомлень: 6216
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 763 раз.
Профіль
Додано: Чет 27 лис, 2025 08:19
Вітаю, чи рахує сенс до ліміту 100k на перекази, платежі на користь юр осіб. Хочу в квартиру вкластись, рахунок в забудовника в сенс банку.
ukr0014959
Повідомлень: 550
З нами з: 05.01.16
Подякував: 23 раз.
Подякували: 24 раз.
Профіль
Додано: Чет 27 лис, 2025 08:30
moveton написав:
А 2500 грн "покупок" за месяц, учитывая, что это может быть и 6211 - это реально потери больше 50 грн в месяц? Классный ROI у бизнеса...
Втрат немає. Береш 2-3 шт ОВДП через Дію, відбиваєш комісію.
Navegantes
Повідомлень: 521
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 141 раз.
Профіль
Додано: Чет 27 лис, 2025 08:31
ukr0014959 написав:
Вітаю, чи рахує сенс до ліміту 100k на перекази, платежі на користь юр осіб. Хочу в квартиру вкластись, рахунок в забудовника в сенс банку.
Не рахує
Navegantes
Повідомлень: 521
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 141 раз.
Профіль
Додано: Чет 27 лис, 2025 08:37
Navegantes написав: moveton написав:
А 2500 грн "покупок" за месяц, учитывая, что это может быть и 6211 - это реально потери больше 50 грн в месяц? Классный ROI у бизнеса...
Втрат немає. Береш 2-3 шт ОВДП через Дію, відбиваєш комісію.
Я так понимаю, что у человека масштабируемый бизнес, который на вложенный капитал приносит 20+% прибыли чистыми. Поэтому для него вместо этого вкладываться в ОВГЗ под несчастные 16% - это убыток.
moveton
Повідомлень: 6216
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 763 раз.
Профіль
