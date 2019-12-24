skorpi написав:Доброго дня шановні. Виникла ситуація яка мене трішки бентежить. Неділю тому я купував речі у США. Всього було сплачено картою Сенсе банка замовлення яке складалось з трьох речей. Оплата пройшла вдало, замовлення прийнято продавцем. Кошти на картці було позначено як "очікує списання", тобто заблоковано я так розумію. Проходить пару днів, замовлення продавець корегує, ділить на два. Одна річ з замовлення відправляється до мене поштою (дають трек номер для стеження). Дві другі речі продавець переводить у статус "обробляються" В той же день я захожу в мобільний додаток Сенсе и бачу, що суму яка була заблокована, змінилася, і становить вартість тільки той речі що відправив продавець. Статус теж змінився на "покупка". Проходить тиждень і мені на пошту пише продавець, що він відправив два останні товари поштою і надає трек номер для відстежування. При цьому ніякої оплати у Сенс банку (списання) немає. Питання: як продавець отримає кошти за товар (дві речі)який він відправив? Мене Сенс банк проінформує коли буде спроба продавця зняти з мене кошти?
Ситуація дійсно цікава, й зі сторони продавця доволі дивні дії( Відпишусь вам в особисті повідомлення, аби уточнити деталі й все перевірити 😊
Что-то не прельщает перспектива платить по 50 грн за карту White, тогда как она нужна только чтоб получить выплату по облигациям раз в несколько месяцев. Держать депозит в 50 тысяч или тратить 2,5 тысячи - это в моих условиях ещё большие потери, чем заплатить 50 грн абонплаты.
Я так понимаю, других вариантов не платить за White нет?
Есть какие-то другие варианты с бесплатным открытием и обслуживанием, чтоб можно было выплаты по облигациям получать и бесплатно выводить?