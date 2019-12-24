candidat Дійсно, плата за обслуговування пакета послуг White можна уникнути, лише якщо виконується хоча б одна з умов: ▪️ загальна сума покупок за картками з пакета перевищить 2 500 грн ▪️ або залишок коштів на всіх рахунках в банку буде перевищувати 50 000 грн
Товариство, роками, але дуже здаля, спостерігаю, як ви жерете цей кактус, але лише зараз з'явилося натхнення доєднатися до вас. Враховуючи, що прозорість умов та тарифів тут ніколи не були у пріоритеті, порадьте, як сюди правильно зайти. На зараз, цікавить картка АТБ та кредитка з лімітом (про 100 грн в курсі), можливо також славнозвісні розстрочки на 3 міс. Також цікавить безкоштовний фізичний пластик (про 0,5% за NFC в курсі). Що порадите: - відкрити RED 2.0, а до нього АТБ (ніби хтось згадував, що має таку конфігурацію); - купити АТБ в АТБ (вони ще є у продажу?), а далі пробувати окремо RED 2.0 (так буває?)? Плюсів Хамона на даний момент не бачу (платити 100-ку не планую), може я сліпий? РД буде датою відкриття договору, фактичного відкриття кредитної лінії? СЕП на погашення має відлежатися чи можна і у РД до 18:00 присилати? Про наявність реферальної програми теж знаю.
klug написав:- купити АТБ в АТБ (вони ще є у продажу?), а далі пробувати окремо RED 2.0 (так буває?)?
А зачем так далеко ходить? АТБ с отдельным счётом открывается в SSA в любой момент. Может и сразу со своим КЛ. Может без него, но в любом случае есть возможность перенести на него лимит с другой кредитки. Вот на RED 2.0 может не быть предложения. Пластик бесплатно получается к любой карте. Делать ли карты допками или на раздельных счетах - это каждый сам себе решает. У меня есть и хамон и RED и АТБ и Выгода и пакеток веер. И все на отдельных счетах. Под условия выше можно просто открыть АТБ и попросить для неё КЛ.
klug написав:РД буде датою відкриття договору, фактичного відкриття кредитної лінії? СЕП на погашення має відлежатися чи можна і у РД до 18:00 присилати?
РД - это активации карты. СЭП в погашение засчитывается сразу.
Пардон. Чуток модифікував ваші запити ))
Та відкривайте все і багато. Бо тут не знаєш шо/коли стане в нагоді. Та й, наприклад, ліміти на готівку прив'язуються до кожної картки/рахунку окремо. 1. В принципі, пластик нашару і так. Можна через НП можна і у від-ні. У мене все вже тільки жижітал. 2. Ред зараз вже кредитно-дебетний, то раджу його зразу і відкрити і почекати тиждень-два, шо може таки дадуть ліміт ) Але можна зразу у менагера спробувати отримати ліміт. І вже до кредитного Реда прив'язати і АТБ і Вигоду. 3. У мене Хамон тільки дебетний. У нього є шарова р2р-штовхачка на 20К/міс. Але сьогодні вже і СЕПи літають за 0..20хв. З шарових дебеток я знаю крім отакого Хамона ще ПрофіПлей. Може і Вигода в дебетном вар-ті. Але валютки тільки в Пакеті з умовною абонкою 4. РД так -- дата підписання. Підгадуйте СЕПи, що зайшли до 18:00 (навіть, 19:00) приходуються поточним оперднем в погашення кредитки.
Точна? Тобто можна замовити Ред, а потім, наприклад, 2 тижня почекати своєї улюбленої дати і активувати і... буде таки моя дата аХтивації як РД?
Насколько я помню - так. По крайней мере для пластика, который сам заказываешь и на почте забираешь. У виртуалки не помню есть ли вообще отдельная активация. Но давно это в последний раз было. Можно у офпреда переспросить, когда он из запоя выйдет.