Тут помилилися трішки) Розрахункова дата визначається датою оформлення договору.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
P.S.: До відома пана moveton, в таких кількостях алкоголь не вживаємо 😉
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:06
