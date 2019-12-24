RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 1524152515261527

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 22:06

  moveton написав:
  klug написав:РД буде датою відкриття договору, фактичного відкриття кредитної лінії? СЕП на погашення має відлежатися чи можна і у РД до 18:00 присилати?

РД - это активации карты.

Тут помилилися трішки) Розрахункова дата визначається датою оформлення договору.

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️

P.S.: До відома пана moveton, в таких кількостях алкоголь не вживаємо 😉
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13222
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1436 раз.
 
Профіль
 
