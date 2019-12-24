|
|
|
Sense Bank
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:06
moveton написав: klug написав:
РД буде датою відкриття договору, фактичного відкриття кредитної лінії? СЕП на погашення має відлежатися чи можна і у РД до 18:00 присилати?
РД - это активации карты.
Тут помилилися трішки) Розрахункова дата визначається датою оформлення договору.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
P.S.: До відома пана moveton, в таких кількостях алкоголь не вживаємо 😉
-
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:17
Sense Bank написав:
Тут помилилися трішки) Розрахункова дата визначається датою оформлення договору.
Посыпал голову пеплом
Sense Bank написав:
P.S.: До відома пана moveton, в таких кількостях алкоголь не вживаємо 😉
Может быть. Я просто смотрю, что над моим вопросом
уже три недели думать приходится. Значит в одну поллитру уложиться не получилось
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:22
Ой+ написав:
Якщо має максимальних 50К КЛ, то купляєте папери, які дають +500/міс -100=+400.
Принципова позиція: "краще 400 втратити ніж 100 заплатити"
Ви таки думаєте, що мені з порогу дадуть макс. КЛ?
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:32
klug написав: Ой+ написав:
Якщо має максимальних 50К КЛ, то купляєте папери, які дають +500/міс -100=+400.
Принципова позиція: "краще 400 втратити ніж 100 заплатити"
Ви таки думаєте, що мені з порогу дадуть макс. КЛ?
Тут достатньо лояльний скоринг... ну якщо зеленений рейтинг в УБКІ
Додано: Чет 11 гру, 2025 06:46
klug написав: Ой+ написав:
Якщо має максимальних 50К КЛ, то купляєте папери, які дають +500/міс -100=+400.
Принципова позиція: "краще 400 втратити ніж 100 заплатити"
Ви таки думаєте, що мені з порогу дадуть макс. КЛ?
Якщо відкрити декілька карток, то сумарний КЛ можна перерозподілити і швидше всього вийти на таку цифру.
Додано: Чет 11 гру, 2025 08:34
Ой+ написав: klug написав: Ой+ написав:
Якщо має максимальних 50К КЛ, то купляєте папери, які дають +500/міс -100=+400.
Принципова позиція: "краще 400 втратити ніж 100 заплатити"
Ви таки думаєте, що мені з порогу дадуть макс. КЛ?
Якщо відкрити декілька
карток, то сумарний КЛ можна перерозподілити і швидше всього вийти на таку цифру.
Декілька?
Та я і 100грн раз на 2 міс ледь погодився то платити
А зараз Алка обліжки через Дію не продає, то і вааще стала торба
Додано: Чет 11 гру, 2025 08:48
Amethyst написав:
Та я і 100грн раз на 2 міс ледь погодився то платити
Ша, они про суммарный в только 50к говорят, а не про когда за 200к переваливает и приходится по двум картам распределять.
Додано: Чет 11 гру, 2025 08:51
Amethyst написав:
Декілька?
Та я і 100грн раз на 2 міс ледь погодився то платити
А зараз Алка обліжки через Дію не продає, то і вааще стала торба
Та ніхто і не заставляє по всім платити. Тримаєте інші без боргу і не платите. А в сенсі не продає сенс? Виставлено більше за інших. Причому часто появляються на ближні терміни.
Причому, як часто писав повертач Квестора, не агітую.
Додано: Чет 11 гру, 2025 11:44
klug написав:
Ви таки думаєте, що мені з порогу дадуть макс. КЛ?
Як мені пояснив персмен останнім часом у політиці Сєні по виділенню лімітів відбулись суттєві зміни. Мені налили 50к з реєстрацією в прифронтовому Запоріжжі (з 2022 по поточну осінь - це була принципова позиція банку ліміт не давати). При цьому той же персмен сказав, що з реєстрацією на заході України легко можна претендувати і на 200к. Але є один ключовий момент - необхідне працевлаштування - без нього ймовірність на отримання КЛ стрімко прямує до 0.
Amethyst написав:
4. РД так -- дата підписання. Підгадуйте
СЕПи, що зайшли до 18:00 (навіть, 19:00) приходуються поточним оперднем в погашення кредитки.
Давно не мав тут кредитного ліміту тому багато чого підзабулось... Тому питання - по погашенню саме в РД - якщо загаситися СЕПом в 0 умовно в 17:45 - цього буде достатньо для уникнення сплати стогривневого коміса?
Додано: Чет 11 гру, 2025 11:54
WallNutPen написав:
Тому питання - по погашенню саме в РД - якщо загаситися СЕПом в 0 умовно в 17:45 - цього буде достатньо для уникнення сплати стогривневого коміса?
Мінімум за добу треба гаситися, щоб уникнути комісу 100 грн
