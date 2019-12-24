|
|
|
Sense Bank
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Чет 11 гру, 2025 18:56
Navegantes написав:
Якщо у застосунку є пропозиція відкрити RED 2.0, скористайтесь нею і побачите чи є кредитний ліміт.
Виходячи з описаного мною, вважається, що така вже пропозиці є чи зо її немає?
klug
Повідомлень: 8971
З нами з: 18.08.14
Подякував: 382 раз.
Подякували: 1270 раз.
Профіль
1
4
Додано: Чет 11 гру, 2025 19:30
klug написав: Navegantes написав:
Якщо у застосунку є пропозиція відкрити RED 2.0, скористайтесь нею і побачите чи є кредитний ліміт.
Виходячи з описаного мною, вважається, що така вже пропозиці є чи зо її немає?
Якщо натиснути на банер з пропозицією, там є якась згадка про суму? Раніше банк відразу писав приблизно так «Вам погоджено таку-то суму. Для активації натисніть тут». Якщо зараз є просто пропозиція без цифр, то цілком ймовірно що ліміту немає.
Navegantes
Повідомлень: 578
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
Профіль
2
1
Додано: Чет 11 гру, 2025 19:44
Navegantes написав:
Якщо натиснути на банер з пропозицією, там є якась згадка про суму? Раніше банк відразу писав приблизно так «Вам погоджено таку-то суму. Для активації натисніть тут». Якщо зараз є просто пропозиція без цифр, то цілком ймовірно що ліміту немає.
Як я вже детально описав, після реєстрації було лише повідомлення із запрошенням заповнити анкету
. Ніяких пропозицій із затвердженими сумами досі не було
. Якби вони були, або була явна відмова, то питання, чи чекати далі на якісь подальші сповіщення після скорингу, я б не ставив.
Хочу зрозуміти' чи тут відмови взагалі не приходить; чи це типово, що розгляд може тривати довго, а може тут взагалі треба розгадати якийсь смузі-судоку, щоб з'ясувати більше інформації.
klug
Повідомлень: 8971
З нами з: 18.08.14
Подякував: 382 раз.
Подякували: 1270 раз.
Профіль
1
4
Додано: Чет 11 гру, 2025 19:49
klug написав: Navegantes написав:
Якщо натиснути на банер з пропозицією, там є якась згадка про суму? Раніше банк відразу писав приблизно так «Вам погоджено таку-то суму. Для активації натисніть тут». Якщо зараз є просто пропозиція без цифр, то цілком ймовірно що ліміту немає.
Як я вже детально описав, після реєстрації було лише повідомлення із запрошенням заповнити анкету
. Ніяких пропозицій із затвердженими сумами досі не було
. Якби вони були, або була явна відмова, то питання, чи чекати далі на якісь подальші сповіщення після скорингу, я б не ставив.
Ясно. Тоді я просто не зрозумів ось це ваше питання
"У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу
- варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?"
Navegantes
Повідомлень: 578
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
Профіль
2
1
Додано: Чет 11 гру, 2025 20:04
Navegantes написав:
Ясно. Тоді я просто не зрозумів ось це ваше питання
"У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу - варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?"
Пісочний годинник у персональних пропозиціях каже, що банк їх ще готує - так було від моменту реєстрації. Якщо натиснути на "Відкрити картку або рахунок", то там є: RED 2.0, Вигода, Хамон, АТБ, Red Cash і т.д. Тобто, ініціювати відкриття я можу, питання було чи варто це зараз робити чи далі чекати? Я так розумію, що шанси на ліміт поки ніякі.
КІ зріла, без прострочок, Рейтинг 550+ в УБКІ, дохід нормальний. Не дадуть ні копійки? Це вже той лояльний скоринг, за який писали вище?
klug
Повідомлень: 8971
З нами з: 18.08.14
Подякував: 382 раз.
Подякували: 1270 раз.
Профіль
1
4
Додано: Чет 11 гру, 2025 20:21
klug написав: Navegantes написав:
Ясно. Тоді я просто не зрозумів ось це ваше питання
"У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу - варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?"
Пісочний годинник у персональних пропозиціях каже, що банк їх ще готує - так було від моменту реєстрації. Якщо натиснути на "Відкрити картку або рахунок", то там є: RED 2.0, Вигода, Хамон, АТБ, Red Cash і т.д. Тобто, ініціювати відкриття я можу, питання було чи варто це зараз робити чи далі чекати? Я так розумію, що шанси на ліміт поки ніякі.
КІ зріла, без прострочок, Рейтинг 550+ в УБКІ, дохід нормальний. Не дадуть ні копійки? Це вже той лояльний скоринг, за який писали вище?
А навіщо чекати далі? Ініціюєте відкриття, дали ліміт - ок, не дали ліміт - теж варіант. Тоді вже прийдеться так чи інакше чекати. Якщо не ініціювати відкриття, а чекати пропозиції вже з погодженим лімітом - а чи так це зараз працює? Бо раніше було трохи інакше. Я бачив суму ще до етапу відкриття і вирішував чи потрібна мені ще одна кредитка.
Члену родини дали пропозицію по Red 2.0 ще три місяці тому, але ліміту так і не насипали за цей час. То ж просто лежить картка. Ні холодно, ні гаряче))
Navegantes
Повідомлень: 578
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
Профіль
2
1
Додано: Чет 11 гру, 2025 20:22
klug написав: Navegantes написав:
Ясно. Тоді я просто не зрозумів ось це ваше питання
"У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу - варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?"
Пісочний годинник у персональних пропозиціях каже, що банк їх ще готує - так було від моменту реєстрації. Якщо натиснути на "Відкрити картку або рахунок", то там є: RED 2.0, Вигода, Хамон, АТБ, Red Cash і т.д. Тобто, ініціювати відкриття я можу, питання було чи варто це зараз робити чи далі чекати? Я так розумію, що шанси на ліміт поки ніякі.
КІ зріла, без прострочок, Рейтинг 550+ в УБКІ, дохід нормальний. Не дадуть ні копійки? Це вже той лояльний скоринг, за який писали вище?
Сміливо тапайте по Ред.
Зараз це кредитно-дебетова картка. Вона зразу відкриється як дебетка, активуйте її і чекайте... у моря погоди. А шо робить
Я б з такою КІ зразу налив 200К
Але ж ви ФОП, то можуть ще 1..2 доби перевіряти, реєструвати у дорожно-патрульній службі
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6781
З нами з: 05.05.21
Подякував: 523 раз.
Подякували: 1349 раз.
Профіль
5
1
1
12
