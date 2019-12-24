RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1527152815291530

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 18:56

  Navegantes написав:Якщо у застосунку є пропозиція відкрити RED 2.0, скористайтесь нею і побачите чи є кредитний ліміт.

Виходячи з описаного мною, вважається, що така вже пропозиці є чи зо її немає?
klug
 
Повідомлень: 8971
З нами з: 18.08.14
Подякував: 382 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 19:30

  klug написав:
  Navegantes написав:Якщо у застосунку є пропозиція відкрити RED 2.0, скористайтесь нею і побачите чи є кредитний ліміт.

Виходячи з описаного мною, вважається, що така вже пропозиці є чи зо її немає?


Якщо натиснути на банер з пропозицією, там є якась згадка про суму? Раніше банк відразу писав приблизно так «Вам погоджено таку-то суму. Для активації натисніть тут». Якщо зараз є просто пропозиція без цифр, то цілком ймовірно що ліміту немає.
Navegantes
 
Повідомлень: 578
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 19:44

  Navegantes написав:Якщо натиснути на банер з пропозицією, там є якась згадка про суму? Раніше банк відразу писав приблизно так «Вам погоджено таку-то суму. Для активації натисніть тут». Якщо зараз є просто пропозиція без цифр, то цілком ймовірно що ліміту немає.

Як я вже детально описав, після реєстрації було лише повідомлення із запрошенням заповнити анкету. Ніяких пропозицій із затвердженими сумами досі не було. Якби вони були, або була явна відмова, то питання, чи чекати далі на якісь подальші сповіщення після скорингу, я б не ставив.

Хочу зрозуміти' чи тут відмови взагалі не приходить; чи це типово, що розгляд може тривати довго, а може тут взагалі треба розгадати якийсь смузі-судоку, щоб з'ясувати більше інформації.
klug
 
Повідомлень: 8971
З нами з: 18.08.14
Подякував: 382 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 19:49

  klug написав:
  Navegantes написав:Якщо натиснути на банер з пропозицією, там є якась згадка про суму? Раніше банк відразу писав приблизно так «Вам погоджено таку-то суму. Для активації натисніть тут». Якщо зараз є просто пропозиція без цифр, то цілком ймовірно що ліміту немає.

Як я вже детально описав, після реєстрації було лише повідомлення із запрошенням заповнити анкету. Ніяких пропозицій із затвердженими сумами досі не було. Якби вони були, або була явна відмова, то питання, чи чекати далі на якісь подальші сповіщення після скорингу, я б не ставив.


Ясно. Тоді я просто не зрозумів ось це ваше питання
"У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу - варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?"
Navegantes
 
Повідомлень: 578
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 20:04

  Navegantes написав:Ясно. Тоді я просто не зрозумів ось це ваше питання
"У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу - варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?"

Пісочний годинник у персональних пропозиціях каже, що банк їх ще готує - так було від моменту реєстрації. Якщо натиснути на "Відкрити картку або рахунок", то там є: RED 2.0, Вигода, Хамон, АТБ, Red Cash і т.д. Тобто, ініціювати відкриття я можу, питання було чи варто це зараз робити чи далі чекати? Я так розумію, що шанси на ліміт поки ніякі.

КІ зріла, без прострочок, Рейтинг 550+ в УБКІ, дохід нормальний. Не дадуть ні копійки? Це вже той лояльний скоринг, за який писали вище?
klug
 
Повідомлень: 8971
З нами з: 18.08.14
Подякував: 382 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 20:21

  klug написав:
  Navegantes написав:Ясно. Тоді я просто не зрозумів ось це ваше питання
"У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу - варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?"

Пісочний годинник у персональних пропозиціях каже, що банк їх ще готує - так було від моменту реєстрації. Якщо натиснути на "Відкрити картку або рахунок", то там є: RED 2.0, Вигода, Хамон, АТБ, Red Cash і т.д. Тобто, ініціювати відкриття я можу, питання було чи варто це зараз робити чи далі чекати? Я так розумію, що шанси на ліміт поки ніякі.

КІ зріла, без прострочок, Рейтинг 550+ в УБКІ, дохід нормальний. Не дадуть ні копійки? Це вже той лояльний скоринг, за який писали вище?


А навіщо чекати далі? Ініціюєте відкриття, дали ліміт - ок, не дали ліміт - теж варіант. Тоді вже прийдеться так чи інакше чекати. Якщо не ініціювати відкриття, а чекати пропозиції вже з погодженим лімітом - а чи так це зараз працює? Бо раніше було трохи інакше. Я бачив суму ще до етапу відкриття і вирішував чи потрібна мені ще одна кредитка.
Члену родини дали пропозицію по Red 2.0 ще три місяці тому, але ліміту так і не насипали за цей час. То ж просто лежить картка. Ні холодно, ні гаряче))
Navegantes
 
Повідомлень: 578
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 20:22

  klug написав:
  Navegantes написав:Ясно. Тоді я просто не зрозумів ось це ваше питання
"У персональних пропозиціях пісочний годинник, у списку продуктів для відкриття RED 2.0 бачу - варто ще так спробувати чи ще зачекати, коли буде якийсь результат після анкети?"

Пісочний годинник у персональних пропозиціях каже, що банк їх ще готує - так було від моменту реєстрації. Якщо натиснути на "Відкрити картку або рахунок", то там є: RED 2.0, Вигода, Хамон, АТБ, Red Cash і т.д. Тобто, ініціювати відкриття я можу, питання було чи варто це зараз робити чи далі чекати? Я так розумію, що шанси на ліміт поки ніякі.

КІ зріла, без прострочок, Рейтинг 550+ в УБКІ, дохід нормальний. Не дадуть ні копійки? Це вже той лояльний скоринг, за який писали вище?
Сміливо тапайте по Ред.
Зараз це кредитно-дебетова картка. Вона зразу відкриється як дебетка, активуйте її і чекайте... у моря погоди. А шо робить :wink:
Я б з такою КІ зразу налив 200К :roll:
Але ж ви ФОП, то можуть ще 1..2 доби перевіряти, реєструвати у дорожно-патрульній службі 8)
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6781
З нами з: 05.05.21
Подякував: 523 раз.
Подякували: 1349 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
  #<1 ... 1527152815291530
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1262 341366
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 гру, 2025 18:24
nord
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
16 35774
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 13:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15297)
11.12.2025 20:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.