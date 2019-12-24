|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:09
Navegantes написав:
Не зовсім розумію як можна не включати надходження в РД в розрахунок по цій даті, якщо кошти зараховано.
У НБУ не регламент, а какие-то там требования по распределению по счёту, почему-то мешающие Алке считать по состоянию на раньше, чем 19:00. Регламент у Алки. Ну сейчас же не включают то, что в РД зашло в промежутке 19:00-24:00. Какой НБУ запрещает точно так же не включать прямо с начала РД? Более того, если по тексту пушика, так оно и должно считаться.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6293
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 771 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:24
moveton написав: Navegantes написав:
Не зовсім розумію як можна не включати надходження в РД в розрахунок по цій даті, якщо кошти зараховано.
У НБУ не регламент, а какие-то там требования по распределению по счёту, почему-то мешающие Алке считать по состоянию на раньше, чем 19:00. Регламент у Алки. Ну сейчас же не включают то, что в РД зашло в промежутке 19:00-24:00. Какой НБУ запрещает точно так же не включать прямо с начала РД? Более того, если по тексту пушика, так оно и должно считаться.
"Дело ясное, что дело темное")
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 580
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:03
Кому ещё пришло уведомление о задолженности по кредитной карте, которую закрыли по акции "80/20" после начала войны?
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 422
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 гру, 2025 20:06
Доброго дня.
3 грудня замовив картку з доставкою за кордон. Картка щє досі не відправлена. Дуже прошу допомогти розв'язати це питання, так как дружина замовляла картку теж 3 грудня і вона була відправлена 9-ого. Вже зрозуміло що сталася якась помилка. Численні комунікації з підтримкою в чаті не допомогли. Все йде до того, що з 1 січня моя стара картка буде заблокована, а нову я не отримую. Використати цифрову для знятті готівки в банкоматі я не можу.
-
tarask
-
-
- Повідомлень: 198
- З нами з: 24.02.09
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 17 гру, 2025 09:49
tarask написав:
Доброго дня.
3 грудня замовив картку з доставкою за кордон. Картка щє досі не відправлена. Дуже прошу допомогти розв'язати це питання, так как дружина замовляла картку теж 3 грудня і вона була відправлена 9-ого. Вже зрозуміло що сталася якась помилка. Численні комунікації з підтримкою в чаті не допомогли. Все йде до того, що з 1 січня моя стара картка буде заблокована, а нову я не отримую. Використати цифрову для знятті готівки в банкоматі я не можу.
Відпишу вам в особисті, аби уточнити деталі й все перевірити ✅
З повагою, Володимир 💎
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13226
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1437 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: Сер 17 гру, 2025 10:14
Sense Bank написав:
Відпишу вам в особисті, аби уточнити деталі й все перевірити ✅
З повагою, Володимир 💎
а мне напишете?
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 422
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 17 гру, 2025 10:23
maniachello написав: Sense Bank написав:
Відпишу вам в особисті, аби уточнити деталі й все перевірити ✅
З повагою, Володимир 💎
а мне напишете?
З приводу якого питання?)
З повагою, Володимир 💎
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13226
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1437 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1261
|342407
|
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
|
|16
|36023
|
|