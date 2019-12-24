Navegantes написав:Не зовсім розумію як можна не включати надходження в РД в розрахунок по цій даті, якщо кошти зараховано.
У НБУ не регламент, а какие-то там требования по распределению по счёту, почему-то мешающие Алке считать по состоянию на раньше, чем 19:00. Регламент у Алки. Ну сейчас же не включают то, что в РД зашло в промежутке 19:00-24:00. Какой НБУ запрещает точно так же не включать прямо с начала РД? Более того, если по тексту пушика, так оно и должно считаться.
Доброго дня. 3 грудня замовив картку з доставкою за кордон. Картка щє досі не відправлена. Дуже прошу допомогти розв'язати це питання, так как дружина замовляла картку теж 3 грудня і вона була відправлена 9-ого. Вже зрозуміло що сталася якась помилка. Численні комунікації з підтримкою в чаті не допомогли. Все йде до того, що з 1 січня моя стара картка буде заблокована, а нову я не отримую. Використати цифрову для знятті готівки в банкоматі я не можу.
Відпишу вам в особисті, аби уточнити деталі й все перевірити ✅