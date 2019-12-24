RSS
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:09

Re: Sense Bank

  Navegantes написав:Не зовсім розумію як можна не включати надходження в РД в розрахунок по цій даті, якщо кошти зараховано.

У НБУ не регламент, а какие-то там требования по распределению по счёту, почему-то мешающие Алке считать по состоянию на раньше, чем 19:00. Регламент у Алки. Ну сейчас же не включают то, что в РД зашло в промежутке 19:00-24:00. Какой НБУ запрещает точно так же не включать прямо с начала РД? Более того, если по тексту пушика, так оно и должно считаться.
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:24

  moveton написав:
  Navegantes написав:Не зовсім розумію як можна не включати надходження в РД в розрахунок по цій даті, якщо кошти зараховано.

У НБУ не регламент, а какие-то там требования по распределению по счёту, почему-то мешающие Алке считать по состоянию на раньше, чем 19:00. Регламент у Алки. Ну сейчас же не включают то, что в РД зашло в промежутке 19:00-24:00. Какой НБУ запрещает точно так же не включать прямо с начала РД? Более того, если по тексту пушика, так оно и должно считаться.


"Дело ясное, что дело темное")
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 09:03

Кому ещё пришло уведомление о задолженности по кредитной карте, которую закрыли по акции "80/20" после начала войны? :shock:
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 20:06

Прошу допомогти офіціального представника банку

Доброго дня.
3 грудня замовив картку з доставкою за кордон. Картка щє досі не відправлена. Дуже прошу допомогти розв'язати це питання, так как дружина замовляла картку теж 3 грудня і вона була відправлена 9-ого. Вже зрозуміло що сталася якась помилка. Численні комунікації з підтримкою в чаті не допомогли. Все йде до того, що з 1 січня моя стара картка буде заблокована, а нову я не отримую. Використати цифрову для знятті готівки в банкоматі я не можу.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 09:49

  tarask написав:Доброго дня.
3 грудня замовив картку з доставкою за кордон. Картка щє досі не відправлена. Дуже прошу допомогти розв'язати це питання, так как дружина замовляла картку теж 3 грудня і вона була відправлена 9-ого. Вже зрозуміло що сталася якась помилка. Численні комунікації з підтримкою в чаті не допомогли. Все йде до того, що з 1 січня моя стара картка буде заблокована, а нову я не отримую. Використати цифрову для знятті готівки в банкоматі я не можу.

Відпишу вам в особисті, аби уточнити деталі й все перевірити ✅

З повагою, Володимир 💎
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 10:14

  Sense Bank написав:Відпишу вам в особисті, аби уточнити деталі й все перевірити ✅

З повагою, Володимир 💎

а мне напишете? :roll:
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 10:23

  maniachello написав:
  Sense Bank написав:Відпишу вам в особисті, аби уточнити деталі й все перевірити ✅

З повагою, Володимир 💎

а мне напишете? :roll:

З приводу якого питання?)

З повагою, Володимир 💎
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 11:39

  Sense Bank написав:
  maniachello написав:
  Sense Bank написав:Відпишу вам в особисті, аби уточнити деталі й все перевірити ✅

З повагою, Володимир 💎

а мне напишете? :roll:

З приводу якого питання?)

З повагою, Володимир 💎

Прийшло повідомлення про заборгованість по кредитній карці, яку закрито в травні 2022 року по акції "80/20".
https://sensebank.ua/news/akcia-alfa-ba ... ves-traven

Тоді ж банк прислав лист від 13.06.2022 р. про анулювання заборгованності.
Пройшло 3 з половиною роки. Тепер якогось дива банк вимагає оплати.

Карта закрита, рахунок не відображається в супер-приложусі.

Чат-Підтримка в приложусі другий день пише, що розбираються.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 11:57

maniachello

maniachello
З приводу цього питання раджу очікувати на зворотний зв'язок від агентів чат-підтримки 🙌🏻
Як тільки вони розберуться у питанні, то відпишуть вам ✅

З повагою, Володимир 💎
