Sense Bank
maniachello
Додано: Чет 18 гру, 2025 17:36
maniachello
Тобто погашення таки зараховано.
Але сам рахунок не було закрито за якимось додатковими внутрішніми причинами від Альфи?
Думаю, що опісляяя всьго цього гармидеру треба злупити з Сенса довідку про відсутність заборгованості і закриття рахунку
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
Додано: Чет 18 гру, 2025 20:05
Amethyst написав:
Тобто погашення таки зараховано
Не погашення, а прощення. фрідман пробачив 20% боргу, а держава тепер виходить на сцену і така: "бринь-бринь-бринь "So I dub thee unforgiven"
klug
Додано: Чет 18 гру, 2025 20:26
klug написав: Amethyst написав:
Тобто погашення таки зараховано
Не погашення, а прощення. фрідман пробачив 20% боргу, а держава тепер виходить на сцену і така: "бринь-бринь-бринь "So I dub thee unforgiven"
Ааа, Ненька грає Фагора/Діджея у п'єсі про Міху-2016 !
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
