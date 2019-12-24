|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
maniachello
- Повідомлень: 432
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 58 раз.
Додано: Чет 18 гру, 2025 17:36
maniachello
Тобто погашення таки зараховано.
Але сам рахунок не було закрито за якимось додатковими внутрішніми причинами від Альфи?
Думаю, що опісляяя всьго цього гармидеру треба злупити з Сенса довідку про відсутність заборгованості і закриття рахунку
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
- Повідомлень: 6787
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 1350 раз.
Додано: Чет 18 гру, 2025 20:05
Amethyst написав:
Тобто погашення таки зараховано
Не погашення, а прощення. фрідман пробачив 20% боргу, а держава тепер виходить на сцену і така: "бринь-бринь-бринь "So I dub thee unforgiven"
klug
- Повідомлень: 8977
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 383 раз.
- Подякували: 1272 раз.
Додано: Чет 18 гру, 2025 20:26
klug написав: Amethyst написав:
Тобто погашення таки зараховано
Не погашення, а прощення. фрідман пробачив 20% боргу, а держава тепер виходить на сцену і така: "бринь-бринь-бринь "So I dub thee unforgiven"
Ааа, Ненька грає Фагора/Діджея у п'єсі про Міху-2016 !
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
- Повідомлень: 6787
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 1350 раз.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:56
klug написав: Amethyst написав:
Тобто погашення таки зараховано
Не погашення, а прощення. фрідман пробачив 20% боргу, а держава тепер виходить на сцену і така: "бринь-бринь-бринь "So I dub thee unforgiven"
По цьому прощенню потрібно було задекларувати дохід і сплатити податок, я зокрема так і зробив. От якщо прощення відміняється, то як тоді щодо податку?
Ой+
- Повідомлень: 7207
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1146 раз.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 12:56
Підкажіть, за карткою АТБ йдуть або бонусні 2% КБ на суми 350+, або КБ у категорії продукти для 350- чи може воно комбінується для 350+ як у Ломбарді?
Використані місцеві горіхи світяться у податковій чи це фантики?
Ті копійки, що Сенс нараховує у пільговому, входять у наступний пільговий чи треба закидувати на них додатково чи взагалі виходити у 0?
klug
- Повідомлень: 8977
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 383 раз.
- Подякували: 1272 раз.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:01
klug бонусні 2% нараховуються додатково до стандартних (продукти/токен = 0,25% якщо власні кошти або 0,5% — якщо кредитні кошти + 2%); Ні, не фантики😅 Якщо у застосунку формувати довідку для декларації, то там вказується інформація про нараховані та виплачені бонуси. Тому так, інформація про них передається.
Щодо питання про пільговий, сподіваюсь я правильно його зрозумів, то цю суму потрібно внести до наступної розрахункової дати.
*Андрій
Sense Bank
- Представник банку
- Повідомлень: 13228
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1438 раз.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 16:07
Sense Bank написав:klug
бонусні 2% нараховуються додатково до стандартних (продукти/токен = 0,25% якщо власні кошти або 0,5% — якщо кредитні кошти + 2%); Ні, не фантики😅 Якщо у застосунку формувати довідку для декларації, то там вказується інформація про нараховані та виплачені бонуси. Тому так, інформація про них передається.
Щодо питання про пільговий, сподіваюсь я правильно його зрозумів, то цю суму потрібно внести до наступної розрахункової дати.
*Андрій
інфа відображується, наприклад, в Довідці про доходи (Дія) тільки про суми вже використаних горіхів, при погашенні якихось покупок. Сама сума нарахованих горіхів невідома ДПС )
І платня за РКО і %% за користування знімаються з залишку кредитних коштів по рахунку... або в овердрафт з нарахуванням 40% річних.
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
- Повідомлень: 6787
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 1350 раз.
Додано: Суб 20 гру, 2025 02:53
Amethyst написав:
або в овердрафт з нарахуванням 40% річних.
vadymbanker написав:
Мой друг погасил кредитку вовремя, сняли 2.25 процентов, а у него было всего 2грн собственных, сняло ₴7500 процентов в следующий РД, ничего невозможно было поделать. Пришлось проглотить.
Це воно? Несанкціонований овер скасовує пільговий чи у овері нараховується 40% на всю заборгованість, а не лише на суму несанкціонованого овера?
klug
- Повідомлень: 8977
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 383 раз.
- Подякували: 1272 раз.
