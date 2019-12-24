RSS
Sense Bank

Sense Bank
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 16:16

  Boundless написав:Підкажіть чи загрожує це якимись наслідками. На розрахункову дату забув поповнити ред 2.0 на суму РКО, в розрахункову дату знялись 100 грн. і намалювався баланс -99 грн. В в той же день в 9 вечора сепом закинув 100 грн. Чи не випав я з пільгового періоду?

не мали б випасти...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11126
З нами з: 29.09.19
Подякував: 798 раз.
Подякували: 1693 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 16:58

  Boundless написав:Підкажіть чи загрожує це якимись наслідками. На розрахункову дату забув поповнити ред 2.0 на суму РКО, в розрахункову дату знялись 100 грн. і намалювався баланс -99 грн. В в той же день в 9 вечора сепом закинув 100 грн. Чи не випав я з пільгового періоду?
Оце і є овер на 1 день. Але ви залишилися в грейсі. Якусь +1 копієчку таки нарахують в наступну РД
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6790
З нами з: 05.05.21
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 17:15

  klug написав:
  Amethyst написав:або в овердрафт з нарахуванням 40% річних.

  vadymbanker написав:Мой друг погасил кредитку вовремя, сняли 2.25 процентов, а у него было всего 2грн собственных, сняло ₴7500 процентов в следующий РД, ничего невозможно было поделать. Пришлось проглотить.

Це воно? Несанкціонований овер скасовує пільговий чи у овері нараховується 40% на всю заборгованість, а не лише на суму несанкціонованого овера?
Тут незрозуміла якась математика від vadymbanker. Треба вказувати коли/як погашалися... і все це є у виписці, шо приходить раз на місяць на мило. Дійсно, оті 0.01% (до 1.67 грн/міс на боргу у 200К), шо нараховуються десь в 20:00 в РД можуть перетягнути загальний борг в бік РКО!! Особливо якщо не в 0 грейс погашати, а гратися в оті 20..50грн залишку !! Але от 100грн за саме РКО завжди вже утримується після відкриття наступного періоду і на сам грейс не впливають.
В принципі, Алка надає купу інфи по обслуговуванню кредитки, але цю інфу треба вміти правильно читати/споживати, з калякулятором :wink:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6790
З нами з: 05.05.21
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:32

  Amethyst написав:Дійсно, оті 0.01% (до 1.67 грн/міс на боргу у 200К), шо нараховуються десь в 20:00 в РД можуть перетягнути загальний борг в бік РКО!!

РКО чи все ж недозволеного овера? 40% на 25 коп (чи шагів :lol: ) думаю, можна було б пережити. Але те, що вийшло у підсумку - це вже якась хімія, а не математика. Все ж намагаюся зрозуміти, як не повторити такий успіх. Трохи ліміту залишив на картці для АТБ, тому овер поки не загрожує.
klug
 
Повідомлень: 8978
З нами з: 18.08.14
Подякував: 383 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:56

  klug написав:
  Amethyst написав:Дійсно, оті 0.01% (до 1.67 грн/міс на боргу у 200К), шо нараховуються десь в 20:00 в РД можуть перетягнути загальний борг в бік РКО!!

РКО чи все ж недозволеного овера? 40% на 25 коп (чи шагів :lol: ) думаю, можна було б пережити. Але те, що вийшло у підсумку - це вже якась хімія, а не математика. Все ж намагаюся зрозуміти, як не повторити такий успіх. Трохи ліміту залишив на картці для АТБ, тому овер поки не загрожує.
РКО!
Ще раз. Дехто з свинорилів грається і з залишком заборгованості, залишаючи на рах. -49 грн...а Алюсик нараховує о 20:00 ще -1.01 за користування грейсом і.. алга ))
Тобто рекомендую гасити грейс завжди в 0
Ну а якщо вирішили заплатити Алюсці-скупердяйці оту 100, то таки забезпечте шоби вона таки була на РД і +0.01%. Я так і гашуся -- через РД, виплачуючи РКО100 цій скупердяйці :mrgreen:
До речі, отой 0.01% нараховують не за поточний грейс, а за минулий... ну той, шо був на РД місяць тому ))
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6790
З нами з: 05.05.21
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
