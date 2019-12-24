Якщо оновлював дані через застосунок, то дохід помнож на 3.
Додано: Чет 25 гру, 2025 10:25
Re: Sense Bank
Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:50
Re: Sense Bank
Сегодня надо было оплатить госпошлину в размере 0,51 копеек ( в загсе комиссия за подобные платежи через терминал составляет 50 грн, я в восторге ). Столкнулась с тем, что эти копейки фиг внесешь в форме платежа, пришлось набить в примечании и скопировать оттуда в поле суммы. Прошу исправить этот баг.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:53
Re: Sense Bank
К слову мне пришлось старый тел подарить племяннику, новый с 11 или 12 Андроидом. Код платежа оказался длинным и подробнейшим списком, который так и не заполняется по умолчании, неудивительно, что на шестерке он рушился. Никто, разумеется, так и не исправил.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:03
Re: Sense Bank
А теперь, уважаемые волшебники и волшебницы, объясните, пожалуйста, как нажать кнопку "Забрать" в таком случае?
Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:12
Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:13
Arien
Поиграйтесь в настройках єкрана в телефоне. Масштабирование, шрифт...
Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:25
Vatsyk, да, спасибо, масштаб изображения экрана сработал.
maniachello,
