Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:04
Amethyst написав:
Привіт
Arien написав: Solar_simfi написав:
з Привітами
А что это за зверь, напомните, пожалуйста?
-- це кешбек-програма у Привата, де дууже часто бувать КБ 3-5-10% за кредитні... (навіть от 17% індівідуально) на 10-30-60дн. Причому Приват чекає, коли інші банки роздадуть свій КБ і десь з 5..10 числа може втулити свій, підвищений.
У Алки (як і у ПУМБа, А-банка, Моні) КБ-програми здулися реально до 1..2% і шось галімого типа химчистки на 6%
Але у Алки є 6..7 категорій КБ і шарова миттєва розстрочка на 3 (по суті до 4х) міс від 1000грн, яка сьогодні еквівалентна, так би мовити, +3% розтермінованого КБ
Приват цього місяця на диво оперативно видав привіти, причому дуже непогано, але на 1% менше як минулого.
2
4
Додано: П'ят 02 січ, 2026 17:27
Ой+ написав: Amethyst написав:Привіт
-- це кешбек-програма у Привата, де дууже часто бувать КБ 3-5-10% за кредитні... (навіть от 17% індівідуально) на 10-30-60дн. Причому Приват чекає, коли інші банки роздадуть свій КБ і десь з 5..10 числа може втулити свій, підвищений.
У Алки (як і у ПУМБа, А-банка, Моні) КБ-програми здулися реально до 1..2% і шось галімого типа химчистки на 6%
Але у Алки є 6..7 категорій КБ і шарова миттєва розстрочка на 3 (по суті до 4х) міс від 1000грн, яка сьогодні еквівалентна, так би мовити, +3% розтермінованого КБ
Приват цього місяця на диво оперативно видав привіти, причому дуже непогано, але на 1% менше як минулого.
Так. Мені теж Привіти швидко залетіли:Дім_та_Ремонт - 5%, АЗС - 6%, Аптека - 5%, Краса - 5%.
От Гастроному немає
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
