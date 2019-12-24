ternofond написав:Питання по РКО. По хамелеону сьогодні погашена заборгованість. РД в карти 2 число. Якщо 1 числа будуть витрати більше 50 грн., то 2 числа нарахують 100 грн., чи РД тоді буде 2 числа наступного місяця?
Заборгованість для списання РКО підраховується саме по рахунку, тож ці витрати за 1 січня скоріш за все не встигнуть пройти по рахунку й 100 грн списано не буде ✅
Проте враховуйте, що є операції, що можуть пройти по рахунку день у день і збільшити заборгованість рахунку, внаслідок чого може бути списана комісія РКО.
З повагою, Володимир 💎
Операції ініційовані 01.01 через Portmone та liqpay пройшли 03.01. Може кому згодиться ця інформація
Комусь нараховували акційних 5% кешбеку за замовлення у застосунку Tickets.ua? Зробив два замовлення, кешбеку не нарахували. На підтримці три дні з'ясовували, відписали, що надіслали запит партнеру на приналежність терміналу до акції. Якщо підтвердять, кешбек нарахують, а коли х/з. Тому, хто планує робити замовлення на цьому сервісі, краще скористатися акційними пропозиціями інших банків.
Я пройшов через це. Десь через місяця два нарахували кешбек.