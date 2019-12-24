moveton написав:Тю. А разговоров и угроз было. Хотя поддержка могла бы клиенту и сказать, что он сам может, раз не догадывается.
Ви ж самі бачите, яка підтримка у цього банку. Дійсно могли ще 2 тижні тому сказати і все, на тому і закінчилося б. Я тільки і чув, що ці кошти підуть на погашення заборгованості. Таке враження склалося, що це як спеціально, ні тут не відповіли, ні в звичайній підтримці толком нормально не пояснили.
Та ви спочатку спробуйте зробити все оце, шо вони тут наговорили
Amethyst написав:Та ви спочатку спробуйте зробити все оце, шо вони тут наговорили
Ну, вчора купили вже Соледар у ICU, поки в обробці. А р2р чи ще щось, то мені вже неактуально буде. І більше ніяких виплат на кредитні і кредитно-дебетові карти з лімітом. Собі тільки залишив на Red 2.0, бо в мене там нуль і вона як дебетка чисто, і 50к в банкоматах на зняття.
1. Своїх грошей 547 грн (35.450к ще висять заблоковані після покупки ОВДП, в Дія вже статус "Придбано"). При спробі відправити СЕП на інший банк малює коміс 20 грн при будь-якій сумі до 500 грн, від 500 грн починає ще накидувати копійки зверху. 2. При спробі поповнити поточний гривневий рахунок в межах банку малює аналогічну комісію, як в п.1. 3. При спробі погашення картки Cameleon з Red 2.0 все те ж саме.
Коротше, все туфта. Без коміс вийшло тільки купити ОВДП через Дію. Ну, і купити пару помідорів в АТБ, щоб закидати ними Сенс банк, також скоріше за все буде без коміс.
11.1 за рахунок власних коштів (по Україні) Не тарифікується 11.2 за рахунок кредитних коштів (по Україні) 4 % min 20 грн.
Небось, для покупки оно тоже кредитное, но поскольку при покупках кредитные без комиса, то этого не видно. Только что потом оно в собсно кредит не записывается.
Кстати, не удивлюсь, если комис на самом деле не возьмут. Бывали прецеденты в других банках. Но это, наверное, уже не так важно. На тухый помидор Аллюсик уже действительно заработала
Amethyst написав:Ну так в Дії ж мона купити і за кредитні, і покупка в АТБ за кредитні теж може бути...
Купить-то можно, но обычно при этом Алка вначале тратит свои, а не уводит в кредит, оставляя свои на месте. Впрочем, в этом случае я уже любому авангарду не удивлюсь. Вроде, по выписке должно быть можно увидеть какие списали и что осталось?