Додано: Чет 29 січ, 2026 11:54
Re: Sense Bank
Striker, є регламент опрацювання запиту. Ти подав заявку на зміну реквізитів виплат після формування списків на виплату.
Додано: Чет 29 січ, 2026 13:37
Списання % (готівкові операції)
Sense Bank
7 січня роблю переказ з картки Хамелеон на White весь залишок власних коштів. Додаток показує 0% комісії, приймає запит.
Дивлюся на залишок - тільки кредитні кошти.
Роблю оплату комунальних послуг, також 7 січня. Мета була саме оплатити комунальні послуги за рахунок кредитних коштів.
28 січня отримаю повідомлення про списання % (готівкові операції).
З четвертого звернення в банк (три звернення в чат підтрики - відповідь по суті питання не надавали) нарешті пояснюють, що оплата комунальних послуг була проведена першою (і за рахунок власних коштів) а після чього було проведено переказ між рахунками який, відповідно, відбувся за рахунок кредитних коштів і викликав нарахування відсотків.
Будь ласка, допоможіть з'ясувати наступні питання:
- чому додаток не відображає фактичний стан рахунку? (якщо операція по переказу ще остаточно не проведена це мало б бути відображено, у мене відображалося що на рахунку є тільки кредитні кошти але фактично це було не так).
- чому банк проводить платежі не в тій послідовності в якій їх ініціює користувач?
- низька ефективність підтримки, потрібно було чотири звернення щоб з'ясувати одне питання (на яку операцію були нараховін % за готівкові операції).
Розумію бажання банка заробити % але ж робити це змінюючі порядок операцій прикриваючись технічним регламентом виглядає некоректно та нечесно до клієнтів банку.
Додано: Чет 29 січ, 2026 13:44
Re: Sense Bank
Додано: Чет 29 січ, 2026 13:58
Ну це ж ні Моня, ні Приват, ні А-банк, навіть ні кредитка УкрСиба
Це тендітна і лагідна розумниця -- Алюсік... зі своїми костилями!
Sime , рекомендую попросити Чат сторнувати відсотки на 1й раз. Може і проканає
Додано: Чет 29 січ, 2026 17:03
З даного питання, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, щоб колеги уточнили, чи було вчасно змінено рахунок для виплат, або ж це стосується технічного збою, коли по деяким клієнтам точково пройшли виплати на рахунки RED 2.0. По клієнтам з другого випадку розглядалась можливість сторнування коштів з кредитки та виплата на коректний рахунок.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Додано: Чет 29 січ, 2026 17:19
У застосунку відображається картковий баланс, проте фіналізація операцій відбувається саме по рахунку. Залишок коштів на рахунку ви можете переглянути, сформувавши виписку у застосунку.
Швидкість проведення платежів залежить від кількох факторів, серед яких швидкість отримання підтвердження про успішність операції від торговця, опрацювання операції з боку ПЦ та інші. Зазвичай операції фіналізуються +/- у порядку проведення, проте у разі проведення двох операцій у приблизно один і той самий час - їхня послідовність фіналізації по рахунку не гарантована.
В таких випадках раджу дочекатися фіналізації попередньої операції перед проведенням наступної, якщо потрібно провести операцію конкретним видом коштів. Відслідковувати це можливо за допомогою виписки по рахунку.
Щодо к-ті звернень для з'ясування причин списання комісії - досить незвично бачити, що їх знадобилось аж 4 😥. Зазвичай всі питання підтримка намагається вирішувати "в один дотик", якщо не потребується додаткових уточнень та деталізації ситуації, тож щиро перепрошуємо за завдані незручності у вашому випадку 🙏🏻
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Додано: Чет 29 січ, 2026 18:20
Re: Sense Bank
Додано: П'ят 30 січ, 2026 00:37
Я думав, що Прихват - банк з особливими потребами, але тут шедевр на шедеврі...
