Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 11:54

Re: Sense Bank

Striker, є регламент опрацювання запиту. Ти подав заявку на зміну реквізитів виплат після формування списків на виплату.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:37

Списання % (готівкові операції)

Sense Bank
7 січня роблю переказ з картки Хамелеон на White весь залишок власних коштів. Додаток показує 0% комісії, приймає запит.

Дивлюся на залишок - тільки кредитні кошти.

Роблю оплату комунальних послуг, також 7 січня. Мета була саме оплатити комунальні послуги за рахунок кредитних коштів.

28 січня отримаю повідомлення про списання % (готівкові операції).

З четвертого звернення в банк (три звернення в чат підтрики - відповідь по суті питання не надавали) нарешті пояснюють, що оплата комунальних послуг була проведена першою (і за рахунок власних коштів) а після чього було проведено переказ між рахунками який, відповідно, відбувся за рахунок кредитних коштів і викликав нарахування відсотків.

Будь ласка, допоможіть з'ясувати наступні питання:
- чому додаток не відображає фактичний стан рахунку? (якщо операція по переказу ще остаточно не проведена це мало б бути відображено, у мене відображалося що на рахунку є тільки кредитні кошти але фактично це було не так).
- чому банк проводить платежі не в тій послідовності в якій їх ініціює користувач?
- низька ефективність підтримки, потрібно було чотири звернення щоб з'ясувати одне питання (на яку операцію були нараховін % за готівкові операції).

Розумію бажання банка заробити % але ж робити це змінюючі порядок операцій прикриваючись технічним регламентом виглядає некоректно та нечесно до клієнтів банку.
Re: Sense Bank

  Sime написав:Дивлюся на залишок - тільки кредитні кошти.

Остаток, конечно, смотрелся именно по счёту, который только в выписке виден? Странно так, что там отобразилась операция, которая ещё не проведена.
  moveton написав:
  Sime написав:Дивлюся на залишок - тільки кредитні кошти.

Остаток, конечно, смотрелся именно по счёту, который только в выписке виден? Странно так, что там отобразилась операция, которая ещё не проведена.

Ну це ж ні Моня, ні Приват, ні А-банк, навіть ні кредитка УкрСиба :wink:
Це тендітна і лагідна розумниця -- Алюсік... зі своїми костилями! 8)

Sime , рекомендую попросити Чат сторнувати відсотки на 1й раз. Може і проканає :wink:
  Striker написав:Сенс банк, ви там на приколі всі чи як? Вчора вже змінився рахунок для нарахування відсотків і виплат по ОВДП, а сьогодні виплати прийшли на попередній рахунок! Сьогодні вже цими коштами треба гасити кредити, а так як вони знову впали на Red 2.0, то ми не можемо ними користуватися. Що це за знущання? Може ви перекриєте нараховані % і коміс за несвоєчасне погашення кредиту?

З даного питання, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, щоб колеги уточнили, чи було вчасно змінено рахунок для виплат, або ж це стосується технічного збою, коли по деяким клієнтам точково пройшли виплати на рахунки RED 2.0. По клієнтам з другого випадку розглядалась можливість сторнування коштів з кредитки та виплата на коректний рахунок.

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
  Sime написав:Sense Bank
7 січня роблю переказ з картки Хамелеон на White весь залишок власних коштів. Додаток показує 0% комісії, приймає запит.

Дивлюся на залишок - тільки кредитні кошти.

Роблю оплату комунальних послуг, також 7 січня. Мета була саме оплатити комунальні послуги за рахунок кредитних коштів.

28 січня отримаю повідомлення про списання % (готівкові операції).

З четвертого звернення в банк (три звернення в чат підтрики - відповідь по суті питання не надавали) нарешті пояснюють, що оплата комунальних послуг була проведена першою (і за рахунок власних коштів) а після чього було проведено переказ між рахунками який, відповідно, відбувся за рахунок кредитних коштів і викликав нарахування відсотків.

Будь ласка, допоможіть з'ясувати наступні питання:
- чому додаток не відображає фактичний стан рахунку? (якщо операція по переказу ще остаточно не проведена це мало б бути відображено, у мене відображалося що на рахунку є тільки кредитні кошти але фактично це було не так).
- чому банк проводить платежі не в тій послідовності в якій їх ініціює користувач?
- низька ефективність підтримки, потрібно було чотири звернення щоб з'ясувати одне питання (на яку операцію були нараховін % за готівкові операції).

Розумію бажання банка заробити % але ж робити це змінюючі порядок операцій прикриваючись технічним регламентом виглядає некоректно та нечесно до клієнтів банку.

У застосунку відображається картковий баланс, проте фіналізація операцій відбувається саме по рахунку. Залишок коштів на рахунку ви можете переглянути, сформувавши виписку у застосунку.
Швидкість проведення платежів залежить від кількох факторів, серед яких швидкість отримання підтвердження про успішність операції від торговця, опрацювання операції з боку ПЦ та інші. Зазвичай операції фіналізуються +/- у порядку проведення, проте у разі проведення двох операцій у приблизно один і той самий час - їхня послідовність фіналізації по рахунку не гарантована.
В таких випадках раджу дочекатися фіналізації попередньої операції перед проведенням наступної, якщо потрібно провести операцію конкретним видом коштів. Відслідковувати це можливо за допомогою виписки по рахунку.

Щодо к-ті звернень для з'ясування причин списання комісії - досить незвично бачити, що їх знадобилось аж 4 😥. Зазвичай всі питання підтримка намагається вирішувати "в один дотик", якщо не потребується додаткових уточнень та деталізації ситуації, тож щиро перепрошуємо за завдані незручності у вашому випадку 🙏🏻


Re: Sense Bank

Striker
  Sense Bank написав:це стосується технічного збою, коли по деяким клієнтам точково пройшли виплати на рахунки RED 2.0


У мене "тіло" впало на картку "АТБ" звідки була покупка, а відсотки зараховані на картку Cameleon. Без претензій, довідково.
Я думав, що Прихват - банк з особливими потребами, але тут шедевр на шедеврі...
