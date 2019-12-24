RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 19:39

  moveton написав:
  Shaman написав:а якщо серйозно - звичайно на проводки так кілька днів? що може провестися день в день та на наступний день?

Тут хвастались, как покупка ОВГЗ проходила чуть ли не неделю. Но это IMHO сильный нестандарт. Обычно 6211 идёт через два дня, а обычные покупки в магазинах через 3. Меньше у меня не было пока. Говорят, что оплата комуналки в SSA происходит в тот же день, но это уже не совсем карточная операция. Если подобную операцию ещё не делал, желательно, конечно, разик посмотреть сколько она занимает.


Поповнення мобільного в SSA проходить тим же днем, поповнення Волі - наступним. Обидва йдуть по МСС 4900. АЗС проходила наступним днем, 6211 два-три дні
2
1
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 19:47

Re: Sense Bank

  Shaman написав:а якщо серйозно
... то свинорил самостійно і мовчки (постійно і регулярно) перевіряє регламент зарахування по різним каналам згідно Виписки, що приходить на мило (а не той, що малюють в ССА) або двох рядків знизу квиташки у ССА :P :P
