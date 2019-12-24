|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 січ, 2026 19:39
moveton написав: Shaman написав:
а якщо серйозно - звичайно на проводки так кілька днів? що може провестися день в день та на наступний день?
Тут хвастались, как покупка ОВГЗ проходила чуть ли не неделю. Но это IMHO сильный нестандарт. Обычно 6211 идёт через два дня, а обычные покупки в магазинах через 3. Меньше у меня не было пока. Говорят, что оплата комуналки в SSA происходит в тот же день, но это уже не совсем карточная операция. Если подобную операцию ещё не делал, желательно, конечно, разик посмотреть сколько она занимает.
Поповнення мобільного в SSA проходить тим же днем, поповнення Волі - наступним. Обидва йдуть по МСС 4900. АЗС проходила наступним днем, 6211 два-три дні
Navegantes
Повідомлень: 651
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 168 раз.
2
1
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6842
З нами з: 05.05.21
- Подякував: 529 раз.
- Подякували: 1367 раз.
5
1
1
12
Додано: Нед 01 лют, 2026 12:26
А якщо секс моєму червоненькому 2.0 зробив обрізаніє, він зараз коротенький, сплату комуналки я роблю так: сьогодні сплатив, сьогодні поповнив. Далі, заради 3% горіхів, коли я можу витрати робить, зразу сьогодні, чи моєму червоненькому потібно відпочить, скільки?
Water
Повідомлень: 3867
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 259 раз.
