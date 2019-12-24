RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 15:56

Sense Bank А пластик отримати можна безкоштовно?
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 15:59

  Howl написав:
  pepe написав:При переведенні повзунка у стан виключено він повертається назад у стан включено.
Зайдіть у депо, потім шестерня і пункт "Історія дій". Там відображаються відомості щодо відключення/включення пролонгацій.

Історія дій чиста, немає жодного запису. Сьогодні, дивним чином, вже все "налагодилося" - банк втишку виправив баг.
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 16:01

  postal-crazy написав:Sense Bank А пластик отримати можна безкоштовно?

Якщо на НП, то ні. З 22.01 послуга стала платною для усіх карток (100 грн), окрім зарплатних, пенсійних та соціальних карток ("Національний кешбек", "єПідтримка", "єВідновлення" та Дія.Картка).
Можна відділення банку, або звернутись до відділення і отримати не іменний пластик

Sense Bank
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 16:03

  Striker написав:От що це за приколи такі? Знову зарахували % по ОВДП на інший рахунок! Знову на ту довбану Red 2.0 з розстрочками. Рахунок був змінений ще 2 тижні тому. Я розраховував на цю суму саме сьогодні, бо потрібно зробити переказ іншій людині. Хто відповість за це бл#*&во????


Уточнив щодо цієї ситуації у колег, підказали що сьогодні мають сторнувати та виплатити на коректний рахунок 👌

Sense Bank
