Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лют, 2026 15:56
Sense Bank А пластик отримати можна безкоштовно?
postal-crazy
Профіль
Додано: Чет 12 лют, 2026 15:59
Howl написав: pepe написав:
При переведенні повзунка у стан виключено він повертається назад у стан включено.
Зайдіть у депо, потім шестерня і пункт "Історія дій". Там відображаються відомості щодо відключення/включення пролонгацій.
Історія дій чиста, немає жодного запису. Сьогодні, дивним чином, вже все "налагодилося" - банк втишку виправив баг.
pepe
Профіль
Додано: Чет 12 лют, 2026 16:01
postal-crazy написав:Sense Bank
А пластик отримати можна безкоштовно?
Якщо на НП, то ні. З 22.01 послуга стала платною для усіх карток (100 грн), окрім зарплатних, пенсійних та соціальних карток ("Національний кешбек", "єПідтримка", "єВідновлення" та Дія.Картка).
Можна відділення банку, або звернутись до відділення і отримати не іменний пластик
*Андрій
Sense Bank
- Представник банку
Профіль
Додано: Чет 12 лют, 2026 16:03
Striker написав:
От що це за приколи такі? Знову зарахували % по ОВДП на інший рахунок! Знову на ту довбану Red 2.0 з розстрочками. Рахунок був змінений ще 2 тижні тому. Я розраховував на цю суму саме сьогодні, бо потрібно зробити переказ іншій людині. Хто відповість за це бл#*&во????
Уточнив щодо цієї ситуації у колег, підказали що сьогодні мають сторнувати та виплатити на коректний рахунок 👌
*Андрій
Sense Bank
- Представник банку
Профіль
