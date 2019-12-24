RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 21:02

  moveton написав:
  flysoulfly написав:prepaid ? :shock:

я проверял на prepaid. Нет у меня контрактного тарифа. А к чему тут такой смайлик и почему вообще вопрос?


Працює для обох варіантів (prepaid, контракт)
Navegantes
 
Повідомлень: 676
З нами з: 22.02.23
Подякував: 16 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 06:58

Re: Sense Bank

  Oktawa написав:если через приложение Киевстара платить, будет кешбек?
Нет. Кешбек по комуналке зачисляется, если оплата была сделана через приложение банка, а не на стороне.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6402
З нами з: 08.03.18
Подякував: 588 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 17:00

Подскажите: если платить картой "нац. кешбек" то на эти оплаты начисляется нац. кешбек в 10% за укр. продукты?
demichh
 
Повідомлень: 3027
З нами з: 09.12.10
Подякував: 151 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 17:18

  demichh написав:Подскажите: если платить картой "нац. кешбек" то на эти оплаты начисляется нац. кешбек в 10% за укр. продукты?

Если получится на ней галку в SSA в списке карт для этого дела поставить, тогда, наверное, да :mrgreen: Но у меня её вообще в том списке нет. На существенную (т.е, у которой вторая производная не ноль) закупку выходит, что без шансов.

Впрочем, именно 10% через пару недель при оплате с любой карты начислять перестанут, поэтому не актуально уже.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6674
З нами з: 23.03.18
Подякував: 111 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
 
3
10
1
