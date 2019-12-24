RSS
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 21:02

  moveton написав:
  flysoulfly написав:prepaid ? :shock:

я проверял на prepaid. Нет у меня контрактного тарифа. А к чему тут такой смайлик и почему вообще вопрос?


Працює для обох варіантів (prepaid, контракт)
Navegantes
 
Повідомлень: 676
З нами з: 22.02.23
Подякував: 16 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 06:58

Re: Sense Bank

  Oktawa написав:если через приложение Киевстара платить, будет кешбек?
Нет. Кешбек по комуналке зачисляется, если оплата была сделана через приложение банка, а не на стороне.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6402
З нами з: 08.03.18
Подякував: 588 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 17:00

Подскажите: если платить картой "нац. кешбек" то на эти оплаты начисляется нац. кешбек в 10% за укр. продукты?
demichh
 
Повідомлень: 3027
З нами з: 09.12.10
Подякував: 151 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 17:18

  demichh написав:Подскажите: если платить картой "нац. кешбек" то на эти оплаты начисляется нац. кешбек в 10% за укр. продукты?

Если получится на ней галку в SSA в списке карт для этого дела поставить, тогда, наверное, да :mrgreen: Но у меня её вообще в том списке нет. На существенную (т.е, у которой вторая производная не ноль) закупку выходит, что без шансов.

Впрочем, именно 10% через пару недель при оплате с любой карты начислять перестанут, поэтому не актуально уже.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6676
З нами з: 23.03.18
Подякував: 111 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
 
3
10
1
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 11:42

Шановні лорди та феї!
Маю питання: якщо оплатити комуналку з картки Red 2.0 на суму більше 1000 грн, чи можна буде оформити безкоштовну розстрочку на 3 місяці? По суті, це та ж сама покупка, як і будь-яка інша, але хотілось би знати напевне.
Наперед дякую за оперативну відповідь!
Искатель
 
Повідомлень: 6464
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 4880 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 11:58

  Искатель написав:Шановні лорди та феї!
Маю питання: якщо оплатити комуналку з картки Red 2.0 на суму більше 1000 грн, чи можна буде оформити безкоштовну розстрочку на 3 місяці? По суті, це та ж сама покупка, як і будь-яка інша, але хотілось би знати напевне.
Наперед дякую за оперативну відповідь!

почекаємо відповіді лордів, але вже й просто розстрочку не дають оформити :(
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11721
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 12:03

  Искатель написав:Шановні лорди та феї!
Маю питання: якщо оплатити комуналку з картки Red 2.0 на суму більше 1000 грн, чи можна буде оформити безкоштовну розстрочку на 3 місяці? По суті, це та ж сама покупка, як і будь-яка інша, але хотілось би знати напевне.
Наперед дякую за оперативну відповідь!

см. На операції з якими МСС-кодами неможливо оформити стандартну розстрочку на картку?
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6853
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 12:11

  Amethyst написав:
  Искатель написав:Шановні лорди та феї!
Маю питання: якщо оплатити комуналку з картки Red 2.0 на суму більше 1000 грн, чи можна буде оформити безкоштовну розстрочку на 3 місяці? По суті, це та ж сама покупка, як і будь-яка інша, але хотілось би знати напевне.
Наперед дякую за оперативну відповідь!

см. На операції з якими МСС-кодами неможливо оформити стандартну розстрочку на картку?

У такому разі, з урахуванням того, що реальний пільговий період - менше 30 днів, платити комуналку картками Сенсу немає сенсу ) Не дивлячись на 3% кешбеку.

Краще вже Глобусом з 2%, а взагалі-то - Альянсом з 5%.
Искатель
 
Повідомлень: 6464
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 4880 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 12:15

  Искатель написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:Шановні лорди та феї!
Маю питання: якщо оплатити комуналку з картки Red 2.0 на суму більше 1000 грн, чи можна буде оформити безкоштовну розстрочку на 3 місяці? По суті, це та ж сама покупка, як і будь-яка інша, але хотілось би знати напевне.
Наперед дякую за оперативну відповідь!

см. На операції з якими МСС-кодами неможливо оформити стандартну розстрочку на картку?

У такому разі, з урахуванням того, що реальний пільговий період - менше 30 днів, платити комуналку картками Сенсу немає сенсу ) Не дивлячись на 3% кешбеку.

Краще вже Глобусом з 2%, а взагалі-то - Альянсом з 5%.
ну таак, але якщо вже на 10К є оплата на Альке, то може і з Алки залупашити, навіть і без розстрочки :wink:
Ну а мабілу на рік оплатити з ССА сьогодні -- найкращий вар-т :idea:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6853
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 12:18

  Искатель написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:Шановні лорди та феї!
Маю питання: якщо оплатити комуналку з картки Red 2.0 на суму більше 1000 грн, чи можна буде оформити безкоштовну розстрочку на 3 місяці? По суті, це та ж сама покупка, як і будь-яка інша, але хотілось би знати напевне.
Наперед дякую за оперативну відповідь!

см. На операції з якими МСС-кодами неможливо оформити стандартну розстрочку на картку?

У такому разі, з урахуванням того, що реальний пільговий період - менше 30 днів, платити комуналку картками Сенсу немає сенсу ) Не дивлячись на 3% кешбеку.

Краще вже Глобусом з 2%, а взагалі-то - Альянсом з 5%.


на пейхабі пройшло з розстрочкою
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3805
З нами з: 07.12.10
Подякував: 17 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
 
