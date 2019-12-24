demichh написав:Подскажите: если платить картой "нац. кешбек" то на эти оплаты начисляется нац. кешбек в 10% за укр. продукты?
Если получится на ней галку в SSA в списке карт для этого дела поставить, тогда, наверное, да Но у меня её вообще в том списке нет. На существенную (т.е, у которой вторая производная не ноль) закупку выходит, что без шансов.
Впрочем, именно 10% через пару недель при оплате с любой карты начислять перестанут, поэтому не актуально уже.
Шановні лорди та феї! Маю питання: якщо оплатити комуналку з картки Red 2.0 на суму більше 1000 грн, чи можна буде оформити безкоштовну розстрочку на 3 місяці? По суті, це та ж сама покупка, як і будь-яка інша, але хотілось би знати напевне. Наперед дякую за оперативну відповідь!
почекаємо відповіді лордів, але вже й просто розстрочку не дають оформити
