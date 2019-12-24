RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1560156115621563>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 12:22

  Amethyst написав:
  Искатель написав:

У такому разі, з урахуванням того, що реальний пільговий період - менше 30 днів, платити комуналку картками Сенсу немає сенсу ) Не дивлячись на 3% кешбеку.

Краще вже Глобусом з 2%, а взагалі-то - Альянсом з 5%.
ну таак, але якщо вже на 10К є оплата на Альке, то може і з Алки залупашити, навіть і без розстрочки :wink:
Ну а мабілу на рік оплатити з ССА сьогодні -- найкращий вар-т :idea:

Найкращий варіант - взагалі тільки розстрочками користуватися, бо з цією недолугою системою "кеш'ю" і пільговим періодом реальним до 30 днів сенсу у цих картках - нуль цілих, хрін десятих. Тільки заради розстрочок і тримаю поки що.
Искатель
 
Повідомлень: 6464
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 4880 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 12:43

  wolt450 написав:
  Искатель написав:У такому разі, з урахуванням того, що реальний пільговий період - менше 30 днів, платити комуналку картками Сенсу немає сенсу ) Не дивлячись на 3% кешбеку.

Краще вже Глобусом з 2%, а взагалі-то - Альянсом з 5%.


на пейхабі пройшло з розстрочкою


Справжньому свинорилу хочеться і кешбек, і розстрочку)А на пейхабі ще треба вміти...
Искатель
 
Повідомлень: 6464
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 4880 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 13:13

Искатель
на всяк випадок, уточнення
кешбек +розстрочка
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3805
З нами з: 07.12.10
Подякував: 17 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 13:35

Вопрос представителю банка и сообществу.

Не смог оплатить с карты White (грн) OLX-доставку на сайте OLX: "Ошибка отклонения платежа". Планирую с этой же карты оплачивать заказ в иностранном Интернет-магазине. Подозреваю, что результат будет тот же. С поддержкой банка связаться не могу ни по телефону (дважды по 10-20 минут музыки), ни в видеочате приложения (приложение вылетает, советы приложения по устранению проблемы на сколько мог выполнил - обновил, ну а сеть - какая есть).

Собственно вопрос. Что нужно сделать, чтобы с гривневой карты White можно было платить Интернет-магазинам?
ЯНаФоруме
 
Повідомлень: 139
З нами з: 15.01.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 13:45

Re: Sense Bank

  ЯНаФоруме написав:Собственно вопрос. Что нужно сделать, чтобы с гривневой карты White можно было платить Интернет-магазинам?
Головне шоби цей платіж не був по суті р2р-переказом (заборонено НБУ для грн за кордоном). А саме р2р-переказ і робить ОЛХ(Пром) при ніби оплаті.
Крім цього перевірте в ССА, шоби у картці не була вкл Заборона на оплату за кордоном.
Ну сам курс поганий у Алки. Краще онлайн-поміняти на валютну і вже з неї оплачувати
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6858
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 13:48

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:А саме р2р-переказ і робить ОЛХ(Пром) при ніби оплаті.

Он-то делает, но не в валюте за рубеж же. Странно, что не проходит.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6677
З нами з: 23.03.18
Подякував: 111 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
 
3
10
1
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 13:58

Re: Sense Bank

  ЯНаФоруме написав:Не смог оплатить с карты White (грн) OLX-доставку на сайте OLX: "Ошибка отклонения платежа".
А коли, на якому етапі з'являється помилка?
У Алки може 3Д-сек шкутильгати, може не спрацьовувати Г-Пей
Пробуйте почекати 60 сек і отримати пароль через СМС, введіть руцями номер картки
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6858
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 14:04

Re: Sense Bank

.. :arrow:
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 19 лют, 2026 15:15, всього редагувалось 2 разів.
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6858
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 14:20

  Amethyst написав:
  ЯНаФоруме написав:Не смог оплатить с карты White (грн) OLX-доставку на сайте OLX: "Ошибка отклонения платежа".
А коли, на якому етапі з'являється помилка?
У Алки може 3Д-сек шкутильгати, може не спрацьовувати Г-Пей
Пробуйте почекати 60 сек і отримати пароль через СМС, введіть руцями номер картки


Именно на этапе 3Д. Повторил несколько раз. Результат тот же. В операциях по карте появилось действие: "Верификация карты 0,00 грн." Ну, с OLX-то Бог с ним! Внутри страны всё решается просто - Р2Р. А вот промучится с заказом в иностранном И-магазине и в конце получить такой же "подарок"...
ЯНаФоруме
 
Повідомлень: 139
З нами з: 15.01.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 14:21

  Искатель написав:Шановні лорди та феї!
Маю питання: якщо оплатити комуналку з картки Red 2.0 на суму більше 1000 грн, чи можна буде оформити безкоштовну розстрочку на 3 місяці? По суті, це та ж сама покупка, як і будь-яка інша, але хотілось би знати напевне.
Наперед дякую за оперативну відповідь!

У такої операції буде МСС 4900, він у списку виключень для оформлення розстрочки (наче десь трішки вище кидали посиланням на цей список). Якщо оплата буде у SSA, то оформити не вийде. Але якщо платіж на іншому ресурсі з цим МСС, то розстрочка доступна для оформлення 👌

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13264
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1442 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
  #<1 ... 1560156115621563>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Eldarien, Ferlakur і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1261 370474
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
16 52313
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 13:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15624)
19.02.2026 15:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.