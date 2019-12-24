|
Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лют, 2026 12:22
Amethyst написав: Искатель написав:
У такому разі, з урахуванням того, що реальний пільговий період - менше 30 днів, платити комуналку картками Сенсу немає сенсу
) Не дивлячись на 3% кешбеку.
Краще вже Глобусом з 2%, а взагалі-то - Альянсом з 5%.
ну таак, але якщо вже на 10К є оплата на Альке, то може і з Алки залупашити, навіть і без розстрочки
Ну а мабілу на рік оплатити з ССА сьогодні -- найкращий вар-т
Найкращий варіант - взагалі тільки розстрочками користуватися, бо з цією недолугою системою "кеш'ю" і пільговим періодом реальним до 30 днів сенсу у цих картках - нуль цілих, хрін десятих. Тільки заради розстрочок і тримаю поки що.
Искатель
Повідомлень: 6464
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 4880 раз.
Профіль
6
13
2
Додано: Чет 19 лют, 2026 12:43
wolt450 написав: Искатель написав:
У такому разі, з урахуванням того, що реальний пільговий період - менше 30 днів, платити комуналку картками Сенсу немає сенсу
) Не дивлячись на 3% кешбеку.
Краще вже Глобусом з 2%, а взагалі-то - Альянсом з 5%.
на пейхабі пройшло з розстрочкою
Справжньому свинорилу хочеться і кешбек, і розстрочку)А на пейхабі ще треба вміти...
Искатель
Повідомлень: 6464
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 4880 раз.
Профіль
6
13
2
Додано: Чет 19 лют, 2026 13:13
Искатель
на всяк випадок, уточнення
кешбек +розстрочка
wolt450
Повідомлень: 3805
З нами з: 07.12.10
Подякував: 17 раз.
Подякували: 414 раз.
Профіль
Додано: Чет 19 лют, 2026 13:35
Не смог оплатить с карты White (грн) OLX-доставку на сайте OLX: "Ошибка отклонения платежа". Планирую с этой же карты оплачивать заказ в иностранном Интернет-магазине. Подозреваю, что результат будет тот же. С поддержкой банка связаться не могу ни по телефону (дважды по 10-20 минут музыки), ни в видеочате приложения (приложение вылетает, советы приложения по устранению проблемы на сколько мог выполнил - обновил, ну а сеть - какая есть).
Собственно вопрос. Что нужно сделать, чтобы с гривневой карты White можно было платить Интернет-магазинам?
ЯНаФоруме
Повідомлень: 139
З нами з: 15.01.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 43 раз.
Профіль
Додано: Чет 19 лют, 2026 13:45
ЯНаФоруме написав:
Собственно вопрос. Что нужно сделать, чтобы с гривневой карты White можно было платить Интернет-магазинам?
Головне шоби цей платіж не був по суті р2р-переказом (заборонено НБУ для грн за кордоном). А саме р2р-переказ і робить ОЛХ(Пром) при ніби оплаті.
Крім цього перевірте в ССА, шоби у картці не була вкл Заборона на оплату за кордоном.
Ну сам курс поганий у Алки. Краще онлайн-поміняти на валютну і вже з неї оплачувати
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6858
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1369 раз.
Профіль
5
1
1
12
Додано: Чет 19 лют, 2026 13:48
Amethyst написав:
А саме р2р-переказ і робить ОЛХ(Пром) при ніби оплаті.
Он-то делает, но не в валюте за рубеж же. Странно, что не проходит.
moveton
Повідомлень: 6677
З нами з: 23.03.18
Подякував: 111 раз.
Подякували: 823 раз.
Профіль
3
10
1
Додано: Чет 19 лют, 2026 13:58
ЯНаФоруме написав:
Не смог оплатить с карты White (грн) OLX-доставку на сайте OLX: "Ошибка отклонения платежа".
А коли, на якому етапі з'являється помилка?
У Алки може 3Д-сек шкутильгати, може не спрацьовувати Г-Пей
Пробуйте почекати 60 сек і отримати пароль через СМС, введіть руцями номер картки
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6858
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1369 раз.
Профіль
5
1
1
12
Додано: Чет 19 лют, 2026 14:04
..
Востаннє редагувалось Amethyst
в Чет 19 лют, 2026 15:15, всього редагувалось 2 разів.
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6858
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1369 раз.
Профіль
5
1
1
12
Додано: Чет 19 лют, 2026 14:20
Amethyst написав: ЯНаФоруме написав:
Не смог оплатить с карты White (грн) OLX-доставку на сайте OLX: "Ошибка отклонения платежа".
А коли, на якому етапі з'являється помилка?
У Алки може 3Д-сек шкутильгати, може не спрацьовувати Г-Пей
Пробуйте почекати 60 сек і отримати пароль через СМС, введіть руцями номер картки
Именно на этапе 3Д. Повторил несколько раз. Результат тот же. В операциях по карте появилось действие: "Верификация карты 0,00 грн." Ну, с OLX-то Бог с ним! Внутри страны всё решается просто - Р2Р. А вот промучится с заказом в иностранном И-магазине и в конце получить такой же "подарок"...
ЯНаФоруме
Повідомлень: 139
З нами з: 15.01.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 43 раз.
Профіль
Додано: Чет 19 лют, 2026 14:21
Искатель написав:
Шановні лорди та феї!
Маю питання: якщо оплатити комуналку з картки Red 2.0 на суму більше 1000 грн, чи можна буде оформити безкоштовну розстрочку на 3 місяці? По суті, це та ж сама покупка, як і будь-яка інша, але хотілось би знати напевне.
Наперед дякую за оперативну відповідь!
У такої операції буде МСС 4900, він у списку виключень для оформлення розстрочки (наче десь трішки вище кидали посиланням на цей список). Якщо оплата буде у SSA, то оформити не вийде. Але якщо платіж на іншому ресурсі з цим МСС, то розстрочка доступна для оформлення 👌
*Андрій
Sense Bank
- Представник банку
Повідомлень: 13264
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1442 раз.
Профіль
2
2
2
