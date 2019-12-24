|
Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Чет 19 лют, 2026 14:48
ЯНаФоруме написав:
Именно на этапе 3Д. Повторил несколько раз.
Проігнорте той 3Д, почекайте як лічильник дійде до 0 і запросить СМС-пароль
5
1
1
12
Додано: Чет 19 лют, 2026 14:50
ЯНаФоруме написав:
Именно на этапе 3Д. Повторил несколько раз.
Проігнорте той 3Д, почекайте як лфчильник дійде до 0 і запросить СМС-пароль
5
1
1
12
Додано: Чет 19 лют, 2026 14:57
Sense Bank написав: Искатель написав:
Шановні лорди та феї!
Маю питання: якщо оплатити комуналку з картки Red 2.0 на суму більше 1000 грн, чи можна буде оформити безкоштовну розстрочку на 3 місяці? По суті, це та ж сама покупка, як і будь-яка інша, але хотілось би знати напевне.
Наперед дякую за оперативну відповідь!
У такої операції буде МСС 4900, він у списку виключень для оформлення розстрочки (наче десь трішки вище кидали посиланням на цей список). Якщо оплата буде у SSA, то оформити не вийде. Але якщо платіж на іншому ресурсі з цим МСС, то розстрочка доступна для оформлення 👌
*Андрій
""МСС 4900, він у списку виключень для оформлення розстрочки""
""якщо платіж на іншому ресурсі з цим МСС, то розстрочка доступна для оформлення""
Когнітивний дисонанс...
1
Додано: Чет 19 лют, 2026 15:31
alibob написав:
Когнітивний дисонанс..
Є такий момент 😅
*Андрій
2
2
2
