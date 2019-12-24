RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 14:48

Re: Sense Bank

  ЯНаФоруме написав:Именно на этапе 3Д. Повторил несколько раз.
Проігнорте той 3Д, почекайте як лічильник дійде до 0 і запросить СМС-пароль
Re: Sense Bank

Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 14:57

  Sense Bank написав:
  Искатель написав:Шановні лорди та феї!
Маю питання: якщо оплатити комуналку з картки Red 2.0 на суму більше 1000 грн, чи можна буде оформити безкоштовну розстрочку на 3 місяці? По суті, це та ж сама покупка, як і будь-яка інша, але хотілось би знати напевне.
Наперед дякую за оперативну відповідь!

У такої операції буде МСС 4900, він у списку виключень для оформлення розстрочки (наче десь трішки вище кидали посиланням на цей список). Якщо оплата буде у SSA, то оформити не вийде. Але якщо платіж на іншому ресурсі з цим МСС, то розстрочка доступна для оформлення 👌

*Андрій


""МСС 4900, він у списку виключень для оформлення розстрочки""

""якщо платіж на іншому ресурсі з цим МСС, то розстрочка доступна для оформлення""

Когнітивний дисонанс...
Re: Sense Bank

  alibob написав:Когнітивний дисонанс..


Є такий момент 😅

*Андрій
Re: Sense Bank

  alibob написав:""МСС 4900, він у списку виключень для оформлення розстрочки""

""якщо платіж на іншому ресурсі з цим МСС, то розстрочка доступна для оформлення""

Когнітивний дисонанс...

Если Алка при оплате снаружи получает комиссию интерчейнджа, а платёж из SSA - это бесприбыльный (и даже слегка убыточный) СЭП, то не такой уж и диссонанс.
