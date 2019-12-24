|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лют, 2026 15:03
Sense Bank написав:
Тобто логіка працює так, як і має працювати 😁
А костиль це коли наче працює, але з божою поміччю
Згоден! тут навіть і не посперечаєшся. Дійсно, костиля таки нема, але є зламана нога
Додано: Вів 24 лют, 2026 17:25
klug написав:
От поповнення телефону спрацювало чітко: з нормальною квитанцією, горіхами і гроші дійшли.
А як правильно поповнювати телефон, щоб нарахували кешбек? Дякую за відповідь!
Додано: Вів 24 лют, 2026 17:32
Искатель написав: klug написав:
От поповнення телефону спрацювало чітко: з нормальною квитанцією, горіхами і гроші дійшли.
А як правильно поповнювати телефон, щоб нарахували кешбек? Дякую за відповідь!
В SSA целый один вариант пополнения телефона: https://help.sensebank.com.ua/360004730 ... 0016846100
Факап с орехами может быть только, если платить с карты, которая не участвует в орехопрограмме.
