Искатель написав:
Щодо виділеного жирним. Ніт. Через SSA розстрочки на 4900 не буде. Бо я свого часу детально розпитував (кілька сторінок раніше).
21.02 платив комуналь в сенс-додатку від 1кгрн карткою ред2.0. Розстрочку оформлено.
Додано: Сер 25 лют, 2026 17:57
Додано: Сер 25 лют, 2026 18:07
Під час оплати комуналки в Sense розстрочка може бути доступна або ні — це залежить від партнера, через якого проходить платіж. Один із них технічно дозволяє оформлення розстрочки, інший — ні. Тож якщо пропозиція після здійснення операції буде відображатися - оформити розстрочку буде доступно.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Додано: Сер 25 лют, 2026 19:52
Наявність двох партнерів - це певно і є відповідь на питання, чому працює лише частина функціоналу оплати комуналки.
А от підхід, де, приховані від клієнта технічні деталі реалізації, мають пріоритет над офіційними умовами програми, викликає нові питання...
Додано: Сер 25 лют, 2026 21:26
Не вірити однофорумчанам. Я 19-го відписував під вашим питанням і відповіддю представника, що оформляється 4900. Опісля ще пооформлював. На що була замала сума, то в одній квитанції поєднав різні платежі і пооформлював знову ж таки розстрочки. Оплати на півроку чи рік може бути вигідно по певним тарифами, наприклад, сьогодні так платив за піврічний КС 700 грн, перед тим були річні водафони до тисячі. Ну але це вже персональна пропозиція від оператора.
