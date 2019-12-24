RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 22:12

moveton, спасибо, но я щас закрыла, то бишь, 28 числа.
Прошлые месяцы по ней набирались обороты, и я оставляла, а в этот и далее - нет таких планов с таким перечнем орехов...
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 08:19

На тлі 5% на комуналку у Альянса (до речі, хто ще не відкрив,пишіть у особисті, дам реферальне посилання) 1% у Сенсу з їх глюками і "як повезе" виглядає навіть не смішно, а сумно...
Продовжуйте далі у тому ж дусі, і люди від вас розбіжуться рано чи пізно...
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 09:01

  Искатель написав:На тлі 5% на комуналку у Альянса (до речі, хто ще не відкрив,пишіть у особисті, дам реферальне посилання) 1% у Сенсу з їх глюками і "як повезе" виглядає навіть не смішно, а сумно...
Продовжуйте далі у тому ж дусі, і люди від вас розбіжуться рано чи пізно...

якось по-дитячому :oops: так, користувачів в них додається не так багато порівняно з Моно. Моно взагалі нічого вже не пропонує, а народ валить й валить :lol:

але ті хто прохавав тему - ті чомусь в Сенсі сидять, за вуха не відтягнеш 8)
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:21

  Сибарит написав:
  Sense Bank написав:але це вже як повезе.

Не планируете ребрендинг в Казино Банк?
:mrgreen:
та на тм"КазиноБанк" є ще претендент - ПУМБ
