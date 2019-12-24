|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2026 16:59
Driver написав:
Sense Bank
Sense Bank написав: root написав:
А де можна подивитись свій анкетний місячний ліміт на надходження ? В мене по ходу перевищення відбулось.
У застосунку цей ліміт не виведений, але ви можете звернутися до агентів підтримки, вони підкажуть ✅
З повагою, Володимир 💎
,
у меня вчера тоже появилась такая необходимость.
Обратился в чат в ССА. Сотрудница тех.поддержки сначала сказала, что "нет возможности узнать этот лимит", а затем вернулась и назвала некоторую сумму.
1) почему вы утверждаете, что этот лимит можно узнать у тех.поддержки, а тех.поддержка его не говорит? У вас опять правая рука не знает, что делает левая?
2) та сумма, которую мне в итоге назвали, выглядит странно. В том смысле, что я не помню, что когда-либо такую указывал в вашем банке. Помню, что указывал меньшую, чем названная (когда дела шли не очень), и помню, что указывал бОльшую (когда дела были норм).
Можно ли на всякий случай перепроверить, какую сумму я реально указывал последний раз?
Все правильно вам сказав Володимир. Дізнатись суму можна через підтримку, просто агент в чаті трішки не зорієнтувався, про що вже було проговорено👌
Щодо вказаної суми, то відпишу вам у особисті її розмір.
*Андрій
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13284
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 1444 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: П'ят 06 бер, 2026 17:15
Sense Bank написав: Driver написав: Sense Bank написав:
у меня вчера тоже появилась такая необходимость.
Обратился в чат в ССА. Сотрудница тех.поддержки сначала сказала, что "нет возможности узнать этот лимит", а затем вернулась и назвала некоторую сумму.
1) почему вы утверждаете, что этот лимит можно узнать у тех.поддержки, а тех.поддержка его не говорит? У вас опять правая рука не знает, что делает левая?
2) та сумма, которую мне в итоге назвали, выглядит странно. В том смысле, что я не помню, что когда-либо такую указывал в вашем банке. Помню, что указывал меньшую, чем названная (когда дела шли не очень), и помню, что указывал бОльшую (когда дела были норм).
Можно ли на всякий случай перепроверить, какую сумму я реально указывал последний раз?
Все правильно вам сказав Володимир. Дізнатись суму можна через підтримку, просто агент в чаті трішки не зорієнтувався, про що вже було проговорено👌
Щодо вказаної суми, то відпишу вам у особисті її розмір.
*Андрій
Щось схоже, що у ваших агентів масова дезорієнтація. На початку тижня я також звертався в чаті і мені також відповіли, що подивитися той ліміт у агентів немає можливості,а коли я наполіг, що інші її колеги можуть це зробити, ваша агентка взяла час на роздуми, а потім передала мене напевно на інший рівень підтримки, і там вже інший хлопець назвав мені суму мого ліміту.
То ж, може проведете інформування серед агентів, що вони таки мають технічну можливість побачити анкетний місячний ліміт надходжень клієнта.
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 1134
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 08 бер, 2026 19:21
1finanсier написав:
То ж, може проведете інформування серед агентів, що вони таки мають технічну можливість побачити анкетний місячний ліміт надходжень клієнта.
Слушне зауваження🤝 Передам інфо керівникам, щоб проговорили цей момент.
*Андрій
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13284
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 1444 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: Пон 09 бер, 2026 17:37
Планирую занести сюда доллары старого формата (серые до 2009 года). Визуально смотрятся норм, плесени (тоже визуально) не видно, штампов вроде нет.
Подскажите, насколько придирчиво их сейчас рассматривают кассиры?
(и вообще, актуальна ли проблема со старыми долларами, как в 2022-23? А то я по этому вопросу немного выпал из потока
)
-
Driver
-
-
- Повідомлень: 478
- З нами з: 13.06.16
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 10 бер, 2026 13:14
прикольно у мене дата РКО завжди була 6-го числа а тут дивлюсь 1-го березня зняли за обслуговування
походу банк без попередження змінив дату РКО мені
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 345
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 10 бер, 2026 13:18
quadro_tony_da написав:
прикольно у мене дата РКО завжди була 6-го числа а тут дивлюсь 1-го березня зняли за обслуговування
походу банк без попередження змінив дату РКО мені
Розрахункова дата = даті оформлення договору, а вона незмінна, поки договір діє. Тож змінювати розрахункову дату недоступно, як зі сторони клієнта, так і зі сторони банку.
Тут явно щось інше 🤔
З повагою, Володимир 💎
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13284
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 1444 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: Вів 10 бер, 2026 13:29
Sense Bank а де в додатку можна глянути дату укладення договору?
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 345
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 10 бер, 2026 13:32
quadro_tony_da написав:Sense Bank
а де в додатку можна глянути дату укладення договору?
Натискаєте на потрібну картку, праворуч вгорі на шестерню, а далі обираєте "Інформація про рахунок" — там буде вказана дата укладання договору, вона і є вашою розрахунковою датою.
Ще перевірив паралельно вашу картку, про яку ви кажете, і раджу глянути списання за минулі місяці 😉
З повагою, Володимир 💎
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13284
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 1444 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: Вів 10 бер, 2026 13:38
зрозумів
ще такий прикол поповнюю в нуль карту але в день РКО воно знімає додатково 1 абу 2 копійки втіхаря
і утворює борг і знімає поітм 100 за обслуговування
майте на увазі цю хитрість банку, поповнюйте не в 0 а на 1 копійку принаймні більше
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 345
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 10 бер, 2026 13:42
quadro_tony_da написав:
зрозумів
ще такий прикол поповнюю в нуль карту але в день РКО воно знімає додатково 1 абу 2 копійки втіхаря
і утворює борг і знімає поітм 100 за обслуговування
майте на увазі цю хитрість банку, поповнюйте не в 0 а на 1 копійку принаймні більше
Пільговий період за карткою не 0%, а 0,01% річних, тому і за користування грейсом списуються у розрахункову дату ці нараховані відсотки, копійки зазвичай 😉
Проте зауважу, що РКО в 100 грн списується лише за суми боргу від 50 грн (без врахування розстрочок), тобто маючи лише списання 0,01 грн за грейс-період — РКО не буде списано.
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13284
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 1444 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1261
|380430
|
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
|
|16
|58541
|
|