Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 15:16

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

  quadro_tony_da написав:ще такий прикол поповнюю в нуль карту але в день РКО воно знімає додатково 1 абу 2 копійки втіхаря

Втихаря или всё таки явное "Списання процентів за користування кредитом (покупки)"? В последнем никакой хитрости нет и оно не 1-2 копейки, а 0.01% годовых. Примерно 75 копеек за 100к в месяц. У Идеи ещё такая ставка.
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 17:49

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

  moveton написав:Втихаря или всё таки явное...
Адназначна тишком-нишком, бо знімають після закінчення опердня, і відображають по рахунку вже наступного дня, коли вже догасити не можна :P :P
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 12:02

  rollo написав:Питання до представника.
Було продовжено користування офіційним Ворд шляхом покупки на сайті Майкрософт.
Сума проведена за кодом 5816, що означає "цифрові товари та ігри".
Навіть отримав горіхи.
Але не можу перевести суму у розстрочку.
В чаті кажуть, що код 5816 виключений для переведення у розстрочку, оскільки, по версії банку, цей код означає фінансові перекази та зняття готівки.
Шанований представник, допоможіть, будь ласка, вирішити це питання і перевести суму 3495, 56 грн. у розстрочку.

Вітаю, повертаюся до вас із фідбеком 👌🏻
Поспілкувався з колегами, вони додатково проаналізували ситуацію, проте наразі дійшли висновку, що змін у логіці оформлення розстрочки та МСС, що перебувають у виключеннях, не буде.
Надані послуги за МСС 5816 включають продаж ігрових елементів та віртуальної валюти для використання в іграх, тому цей МСС-код знаходиться у виключеннях для оформлення розстрочки ❌

З повагою, Володимир 💎
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 17:39

Вигода от Епіцентра

Вигода от Епіцентра

Доброго. Хто що знає про картку Вигода від Сенса для Епіцентра. Які підводні каменюки є у карти (обслуговування, тарифи, штрафи тощо)? Бо прийшла смс про знижку на паливо 7 грн на заправку від WOG)
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 21:51

  skorpi написав:Доброго. Хто що знає про картку Вигода від Сенса для Епіцентра. Які підводні каменюки є у карти (обслуговування, тарифи, штрафи тощо)? Бо прийшла смс про знижку на паливо 7 грн на заправку від WOG)

Вчора заправився,знижка працює.5грн було по вог і ще 2грн за оплату вигодой. Але сьогодні знов ціни підняли, тому може і акція зміниться :?
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 22:07

  skorpi написав:Доброго. Хто що знає про картку Вигода від Сенса для Епіцентра. Які підводні каменюки є у карти (обслуговування, тарифи, штрафи тощо)? Бо прийшла смс про знижку на паливо 7 грн на заправку від WOG)

Хорошая карта. Без абонки, шаровый исходящий СЭП, немного обналичивать на шару можно. Если КЛ пользоваться, то, как и у прочих кредиток: соточка РКО и т.д. Основная особенность: не входит в орехопрограмму, а бонусы начисляет на свой отдельный счёт. Тут я рассказывал что получилось, когда ей 4900 заплатил. Настолько не сложилось с 3%, что Алка мне больше даже эту категорию не предлагает :oops:
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 22:57

  skorpi написав:Доброго. Хто що знає про картку Вигода від Сенса для Епіцентра. Які підводні каменюки є у карти (обслуговування, тарифи, штрафи тощо)? Бо прийшла смс про знижку на паливо 7 грн на заправку від WOG)

А мне они её вообще сами открыли, без моего согласия. Допкой к Ред 2.0.
Ну хоть не активировали, и на том спасибо. Висит в ССА неактивированной
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 13:30

  Sense Bank написав:тобто маючи лише списання 0,01 грн за грейс-період — РКО не буде списано.

Маю 0,02грн боргу по RED. Який правильний алгоритм для поличної картки?
1. до наступної РД внести 5,02 й після РД залишком своїх коштів поповнити в аппке сісопа мобільний зв’язок засобами пєй.
2. пропоную надати ваш варіант, бо зовсім не звертати увагу мабуть не вірно
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 13:38

  kulikrom написав:
  Sense Bank написав:тобто маючи лише списання 0,01 грн за грейс-період — РКО не буде списано.

Маю 0,02грн боргу по RED. Який правильний алгоритм для поличної картки?
1. до наступної РД внести 5,02 й після РД залишком своїх коштів поповнити в аппке сісопа мобільний зв’язок засобами пєй.
2. пропоную надати ваш варіант, бо зовсім не звертати увагу мабуть не вірно

Отакий борг 0.02 грн можна тримати тільки в грейсі, тобто 2 міс підряд. Далі банка вже нарахує 40% річних на всю заборгованіть, яка була -2міс тому... і відключить кешбек!!

Рекомендую погасити. Отот ваш вар-т №1 -- ну просто чудовий ))
