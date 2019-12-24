Втихаря или всё таки явное "Списання процентів за користування кредитом (покупки)"? В последнем никакой хитрости нет и оно не 1-2 копейки, а 0.01% годовых. Примерно 75 копеек за 100к в месяц. У Идеи ещё такая ставка.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2026 15:16
Re: Sense Bank
Втихаря или всё таки явное "Списання процентів за користування кредитом (покупки)"? В последнем никакой хитрости нет и оно не 1-2 копейки, а 0.01% годовых. Примерно 75 копеек за 100к в месяц. У Идеи ещё такая ставка.
Додано: Вів 10 бер, 2026 17:49
Re: Sense Bank
Додано: Сер 11 бер, 2026 12:02
Вітаю, повертаюся до вас із фідбеком 👌🏻
Поспілкувався з колегами, вони додатково проаналізували ситуацію, проте наразі дійшли висновку, що змін у логіці оформлення розстрочки та МСС, що перебувають у виключеннях, не буде.
Надані послуги за МСС 5816 включають продаж ігрових елементів та віртуальної валюти для використання в іграх, тому цей МСС-код знаходиться у виключеннях для оформлення розстрочки ❌
З повагою, Володимир 💎
Додано: Сер 11 бер, 2026 17:39
Вигода от Епіцентра
Доброго. Хто що знає про картку Вигода від Сенса для Епіцентра. Які підводні каменюки є у карти (обслуговування, тарифи, штрафи тощо)? Бо прийшла смс про знижку на паливо 7 грн на заправку від WOG)
Додано: Сер 11 бер, 2026 21:51
Вчора заправився,знижка працює.5грн було по вог і ще 2грн за оплату вигодой. Але сьогодні знов ціни підняли, тому може і акція зміниться
Додано: Сер 11 бер, 2026 22:07
Хорошая карта. Без абонки, шаровый исходящий СЭП, немного обналичивать на шару можно. Если КЛ пользоваться, то, как и у прочих кредиток: соточка РКО и т.д. Основная особенность: не входит в орехопрограмму, а бонусы начисляет на свой отдельный счёт. Тут я рассказывал что получилось, когда ей 4900 заплатил. Настолько не сложилось с 3%, что Алка мне больше даже эту категорию не предлагает
Додано: Сер 11 бер, 2026 22:57
А мне они её вообще сами открыли, без моего согласия. Допкой к Ред 2.0.
Ну хоть не активировали, и на том спасибо. Висит в ССА неактивированной
Додано: Чет 12 бер, 2026 13:30
Маю 0,02грн боргу по RED. Який правильний алгоритм для поличної картки?
1. до наступної РД внести 5,02 й після РД залишком своїх коштів поповнити в аппке сісопа мобільний зв’язок засобами пєй.
2. пропоную надати ваш варіант, бо зовсім не звертати увагу мабуть не вірно
Додано: Чет 12 бер, 2026 13:38
Отакий борг 0.02 грн можна тримати тільки в грейсі, тобто 2 міс підряд. Далі банка вже нарахує 40% річних на всю заборгованіть, яка була -2міс тому... і відключить кешбек!!
Рекомендую погасити. Отот ваш вар-т №1 -- ну просто чудовий ))
|