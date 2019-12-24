WallNutPen написав: Но самое интересТное с нумером телефона. По умолчанию Гпей тянет мой основной телефон, а когда я добавлял к примеру в свой Гпей карту жены - появилось сообщение типа "видим что в банке карта привязана к другому телефону поэтому запрос в банк мы направим на него" (что как бы логично)

Запроснаправлен на номер телефона карты? Жена - это по совместительству банк, который карту выпустил?Так и не понимаю о чём речь. Какой такой телефон по умолчанию? Для чего? Ну вот из интереса добавил карту, в банке которой у меня финансовый номер на другом аппарате. Для начала ввёл номер карты, срок действия, CVV. Там же в этом поле ФИ с адресом, как я понимаю, подставленное из моего гуглоаккаунта и похоже, что никому не интересное. Во всяком случае ФИ у меня там не такое, как для карт указываю. Дальше он мне сказал, что "мой банк", т.е. банк-эмитент карты, хочет проверить, что владелец карты согласен. Для чего нужно выбрать: принять OTP SMS с кодом на финансовый номер владельца карты (показывается из него пара цифр, но далеко не весь) и ввести этот код или позвонить в банк (приводится номер уже банковской поддержки) и там как-то голосом доказывать согласие. Если по первому варианту, то приходит SMS"Google activation code NNN". Вводишь код, как я понимаю, проверяет его опять таки банк, карта добавлена. Судя по процедуре, единственное, что делает гугль - это передаёт три числа карты в банк-эмитент и спрашивает "банк, ты не против, если я к этой карте создам токен"? Больше он ничего не видит и не проверяет. В частности для OTP SMS он вряд ли знает даже номер не говоря уж о том, чтобы на него что-то направлять. И никакого "основного номера телефона" он у меня не тянет.Раньше, а может и сейчас для банков, которые так модно не умеют, была система без доппроверки со стороны банка. Гугль делал небольшую блокировку денег на карте и в назначении этой блокировки писал код. Если повезёт, то банк это назначение владельцу карты писал в SMS о изменении баланса. Но, кажется, у меня нигде так не было и всегда нужно было звонить в поддержку банка и они зачитывали что там гугль написал. В этой системе код сверял именно гугль. Но и там никаких ФИО никто не смотрел и SMS на финномер гугль не отправлял.Короче, сделано для людей. Добавляйте