Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2026 21:22
moveton написав: alibob написав:
Там же при додаванні картки показує ПІБ і адресу, і підтверджуєш, потім вже запит в банк, підтвердження ще раз через смс чи дзвінок. Звичайно, можна підтвердити і не свої дані. Мабуть сам Грей і не перевіряє, що в один акк додані картки різних осіб.
Я не помню что там показывает. Но вся проверка точно стоит на коде. Который раньше был в инфе контрольного платежа от гугла и обычно требовалось звонить в банковскую поддержку, чтобы его узнать. Ну и на CVV, разумеется.
Там в самой форме фио может и не быть (у меня даже как то показывало мой ник к учетке гугла в поле имя). Но самое интересТное с нумером телефона. По умолчанию Гпей тянет мой основной телефон, а когда я добавлял к примеру в свой Гпей карту жены - появилось сообщение типа "видим что в банке карта привязана к другому телефону поэтому запрос в банк мы направим на него" (что как бы логично). Но введенный полученный код - нормально освятил функциональность карты и проблем с ее использованием в обеих кошельках не возникает. Так что кое какие вещи Гпей видит и проверяет, но палки в колеса не ставит
WallNutPen
Додано: П'ят 08 тра, 2026 23:05
WallNutPen написав:
Запрос в банк
направлен на номер телефона карты? Жена - это по совместительству банк, который карту выпустил?
Так и не понимаю о чём речь. Какой такой телефон по умолчанию? Для чего? Ну вот из интереса добавил карту, в банке которой у меня финансовый номер на другом аппарате. Для начала ввёл номер карты, срок действия, CVV. Там же в этом поле ФИ с адресом, как я понимаю, подставленное из моего гуглоаккаунта и похоже, что никому не интересное. Во всяком случае ФИ у меня там не такое, как для карт указываю. Дальше он мне сказал, что "мой банк", т.е. банк-эмитент карты, хочет проверить, что владелец карты согласен. Для чего нужно выбрать: принять OTP SMS с кодом на финансовый номер владельца карты (показывается из него пара цифр, но далеко не весь) и ввести этот код или позвонить в банк (приводится номер уже банковской поддержки) и там как-то голосом доказывать согласие. Если по первому варианту, то приходит SMS от банка
"Google activation code NNN". Вводишь код, как я понимаю, проверяет его опять таки банк, карта добавлена. Судя по процедуре, единственное, что делает гугль - это передаёт три числа карты в банк-эмитент и спрашивает "банк, ты не против, если я к этой карте создам токен"? Больше он ничего не видит и не проверяет. В частности для OTP SMS он вряд ли знает даже номер не говоря уж о том, чтобы на него что-то направлять. И никакого "основного номера телефона" он у меня не тянет.
Раньше, а может и сейчас для банков, которые так модно не умеют, была система без доппроверки со стороны банка. Гугль делал небольшую блокировку денег на карте и в назначении этой блокировки писал код. Если повезёт, то банк это назначение владельцу карты писал в SMS о изменении баланса. Но, кажется, у меня нигде так не было и всегда нужно было звонить в поддержку банка и они зачитывали что там гугль написал. В этой системе код сверял именно гугль. Но и там никаких ФИО никто не смотрел и SMS на финномер гугль не отправлял.
Короче, сделано для людей. Добавляйте
moveton
Додано: Нед 10 тра, 2026 09:44
moveton даже не знаю как ответить на... ваши вопросы. У вас такой опыт. У меня другой. Оба имеют место быть. В том что у вас так - не сомневаюсь. У меня по другому. От чего это зависело - не знаю. Может быть из-за чего угодно - версии ведра, версии кошелька, способа добавления карты (из банковской аппки или руцями), допускаю даже что гугль имеет конкретный профиль клиента и по аналогии з банковским KYC - делает градацию "рисковости" клиента и применяет к нему те или иные грабли при добавлении карт. Но для меня остается фактом мой личный опыт - который кстати повторялся минимум уже трижды при добавлении в мой кошелек карт супруги - гугль при подтверждении формы согласия на добавление карты подтягивал какую-то информацию из своих баз включая номер мобильного (вручную при этом я не добавлял ничего - все из баз гугля), а затем выдавал сообщение "видим что в банке карта привязана к другому телефону поэтому запрос в банк мы направим на него". После чего код приходил на телефон жены и карта успешно добавлялась в Гпэй. Не знаю как кому, но для меня это сигнал о том что инфа со стороны гугля не просто используется в режиме "увидел номер карты - идентифицировал банк - послал запрос на правильность реквизитов - после подтверждения ОТР - добавил карту в кошелек", а по крайней мере по некоторым клиентам идет дополнительный анализ и сравнение из разных баз данных. Пока это выглядит не сильно беспокоящим явлением, но наблюдая постепенное закручивание гаек в разных сферах лично мне кажется что "этот ж-ж-ж-ж - не спроста!" А там конечно посмотрим чем это все закончится для меня как пользователя сервиса.
WallNutPen
Додано: Нед 10 тра, 2026 10:23
Якщо б тільки номер телефону, то таке. От в мене фін.номер в іншому апараті, а гуголь якось бачить ті номери, які в смарті з Гпеєм, то завжди пише мені про запит в банк за іншим номером. І норм.
А от якщо підтверджувати і Гпеї інші ПІБ, що він малює разом з адресою, то...
Десь колись когось і блокували. Не ризикую. Хоча в багатьох все гуд, "я тищу разів так робив".
alibob
Додано: Пон 11 тра, 2026 07:09
А що, так можна? Одну картку в Гпей та Апей додавав, а в різні Гпеї не ризикнув.
Я так робив від початку. При чому на пристрої іншої людини були вказані мої дані (ПІБ, номер телефону). Також використовував картки іншої людини.
Відпочатку було так. Потім зі своєї сторони Google безпеку підвищив.
У гаманці вже було декілька своїх карток. Була необхідність додати картку друга (грудень 2024 р.), при додаванні вказував його дані (ПІБ, адресу). При спробі верифікації Google заблокував платіжний профіль -- оплати телефоном перестали працювати. Google просив пройти верифікацію (надати фото документу чи виписку з картки). Перед тим я вирішив картку друга видалити. Ну декілька днів розглядали запит...
У платіжному профілі краще вказувати свої реальні дані. Запит могут і місяць розглядати...
Howl
Додано: Вів 12 тра, 2026 16:22
У Сенсі розрахункова дата по кредитній картці 17.05.26 (неділя), якщо гроші внесені о 13.00 15.05.26 (п’ятниця), а новий платіж за реквізитами зроблено в 15.30 15.05.26 чи не випаду з пільгового періоду? За попереднім неодноразовим досвідом проведення нової операції купівлі по рахунку буде 17.05.26.
VASH
Додано: Вів 12 тра, 2026 17:09
Попадете, тому що за реквізитами.
vadymbanker
Додано: Вів 12 тра, 2026 18:15
Да, проведут, скорее всего, 17-го, но до закрытия расчетного периода. Из грейса не выпадете, но погашать эту последнюю трату придется до 17.06. Хотя зависит еще от того, как именно гроши внесены в пятницу.
Кащей
Додано: Вів 12 тра, 2026 19:22
Так попаду на гроші, чи у пільговий період?
VASH
Додано: Вів 12 тра, 2026 20:19
Незрозуміла історія про платіж за реквізитами з кредитних. Че через сторонній сервіс чи SSA? Звідки взагалі таке питання постало?
klug
