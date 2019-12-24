Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 18:15

  Rack написав:Sense Bank Добре, завтра спробуємо зв'язатися по відеозвязку, подивимося що з цього вийде...Але дивно, ви кажете що рахунок не заблоковано, але в додаток вхід не доступний.Як зв'язатися в такому випадку ?


Для звернення до колег у відеочат не обов’язково виконувати вхід у застосунок 🙂
Ви можете звернутися з доавторизаційної зони:
1. Відкрийте застосунок
2. Не вводячи номер телефону та дату народження, натисніть на значок підтримки у правому верхньому куті ↗️
3. Оберіть «Відеочат»
4. Натисніть «Почати відеодзвінок»
5. Надайте доступ до камери та мікрофона 🎤

Після цього залишиться лише дочекатися агента 👌🏻
Графік роботи відеочату: щодня з 06:30 до 01:00 🕑
Інструкція:

Якщо застосунок заблоковано, спробуйте вивантажити його з пам’яті пристрою та повторити спробу без введення даних для входу. Також можна перевстановити застосунок — після цього відеочат буде доступний без авторизації 🙌💙
Анастасія💗
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 16:32

Дякую, все вийшло. Але відповідь була однозначна - рахунок заблоковано - банк розриває відносини в одностороньому порядку.Навіть не дають змоги виправдатися або привести якісь докази чи підтвердити транзакції. Щоб вивести гроші потрібен інший банк, але хлопцю 18 років - банк був лише СЕНС. Спробувал відкрити рахунок в іншому банку - відмова, підозрюю що ви його внесли до якогось чорного списку? Виходить, на рахунку гроші просто спишуться банком на свою користь?
Rack
 
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 16:40

Re: Sense Bank

Вопрос представителю банка: как будет взиматься анонсированная с 1 июня комиссия 0,5% за покупку с mcc 6211 за кредитные средства, сразу при авторизации или после проведении операции по счету?
Кащей
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 17:42

  Кащей написав:Вопрос представителю банка: как будет взиматься анонсированная с 1 июня комиссия 0,5% за покупку с mcc 6211 за кредитные средства, сразу при авторизации или после проведении операции по счету?


Комісія буде зніматись по факту списання операції з рахунку

*Андрій
Sense Bank
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 22:22

  moveton написав:
  Shaman написав:Шановна підтримка, а що ви мене в оману вводите? чого мовчите, що перевести на картки інших банків я можу безкоштовно з Zero лише 10 т грн. а далі банк хоче свій 1%. 10 т грн - це ні про що.

тобто як завждм в Сенс спеціалізація з Zero знимай скільки хочеш, з білої стягуй скільки хочеш - але карток має бути дві... або треба знімати-класти гроші...

Статья в справке имеется и легко гуглится. Именно перевод на карты других банков, т.е. толкучка из Сенса, на Вайте не бесплатна (3%, кажется) вообще сразу. В этом плане 10к бесплатных - это преимущество Зеро, а не "ні про що". Для P2P тянучки Вайт лучше, но это очень уж специфическое по нынешним временам быстрого СЭПа применение. Конечно, если в месяц нужно на OLX доставке оплачивать больше 10к, тогда Зеро не очень.

10 т грн це на стягнути. штовхнути не перевіряв, але гадаю відразу платне.

а СЕП в Сенсі безкоштовний?

й підтримка щось мовчить...
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 23:12

  Shaman написав:10 т грн це на стягнути. штовхнути не перевіряв, але гадаю відразу платне.

В справке, упомянутой выше, сказано:
Які операції враховуються в ліміт [на безкоштовні перекази]?
Будь-які Р2Р-перекази через зовнішні сервіси та Р2Р-перекази не клієнтам банку (як через застосунок Sense SuperApp, так і через інші ресурси).

Вроде, достаточно однозначно, что толкучка в пределах лимита на шару. В чём и преимущество перед Вайтом. Но гадать - право каждого.

  Shaman написав:а СЕП в Сенсі безкоштовний?

Из той же статьи:
Які операції не враховуються в ліміт та відбуваються без такої комісії незалежно від суми?
▪ Перекази між своїми рахунками;
▪ перекази клієнтам банку через застосунок Sense SuperApp та через сайт банку https://sensebank.com.ua/;
перекази за IBAN.

Тот СЭП, который под это не подпадает, видимо, платный.

  Shaman написав:й підтримка щось мовчить...

Поддержка уже написала справку. Что она ещё может ответить, кроме цитирования её же?
moveton
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 09:37

Комиссия будет стягиваться за покупку именно по коду МСС6211 или по Дия?
Если воспользоваться другой платформой, также будет комиссия?
lloydbanksua
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 10:35

Дайте, будь-ласка, посилання на правила банку, де прописаний саме такий порядок списання комісії.
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 10:35

lloydbanksua Саме по МСС. Тому якщо у стороннього сервісу буде МСС 6211, то комісія також буде.

*Андрій
Sense Bank
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 11:00

  Rack написав:Дякую, все вийшло. Але відповідь була однозначна - рахунок заблоковано - банк розриває відносини в одностороньому порядку.Навіть не дають змоги виправдатися або привести якісь докази чи підтвердити транзакції. Щоб вивести гроші потрібен інший банк, але хлопцю 18 років - банк був лише СЕНС. Спробувал відкрити рахунок в іншому банку - відмова, підозрюю що ви його внесли до якогось чорного списку? Виходить, на рахунку гроші просто спишуться банком на свою користь?

От первой линии поддержки зависит в этом случае чуть меньше, чем ничего :) И вряд ли в режиме видеозвонка они что-то уточняли прям у финмона. Мне когда-то начальник отделения утверждал, что "умерла так умерла", а оказалось что всё решается.

Что можно реально сделать на практике:
1. Можете подать апеляцию "на електронну адресу банку ccd@sensebank.com.ua. В темі листа вкажіть, будь ласка, "Фінмоніторинг" та ваш ІПН.". Расписать там всю биографию хлопца и все операции. Эдак через месяц могут снять блок, или нет.
2. Вряд ли прям в какой-то список внесли. Но если откроете счет и выведете деньги на другой банк, то там точно так же блоканут счета (хотя и неизвестно насколько быстро).
3. Можете перечислить деньги на ЗСУ и забыть украинские банки, как кошмарный сон. Тем более человек не в Украине.
ramzes4
