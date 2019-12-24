Rack написав:Дякую, все вийшло. Але відповідь була однозначна - рахунок заблоковано - банк розриває відносини в одностороньому порядку.Навіть не дають змоги виправдатися або привести якісь докази чи підтвердити транзакції. Щоб вивести гроші потрібен інший банк, але хлопцю 18 років - банк був лише СЕНС. Спробувал відкрити рахунок в іншому банку - відмова, підозрюю що ви його внесли до якогось чорного списку? Виходить, на рахунку гроші просто спишуться банком на свою користь?
От первой линии поддержки зависит в этом случае чуть меньше, чем ничего И вряд ли в режиме видеозвонка они что-то уточняли прям у финмона. Мне когда-то начальник отделения утверждал, что "умерла так умерла", а оказалось что всё решается.
Что можно реально сделать на практике: 1. Можете подать апеляцию "на електронну адресу банку ccd@sensebank.com.ua. В темі листа вкажіть, будь ласка, "Фінмоніторинг" та ваш ІПН.". Расписать там всю биографию хлопца и все операции. Эдак через месяц могут снять блок, или нет. 2. Вряд ли прям в какой-то список внесли. Но если откроете счет и выведете деньги на другой банк, то там точно так же блоканут счета (хотя и неизвестно насколько быстро). 3. Можете перечислить деньги на ЗСУ и забыть украинские банки, как кошмарный сон. Тем более человек не в Украине.
Дякую, порада корисна. Нема змоги перевести - все заблоковано. Не хочеться повністю рвати з батькивщиною, хоча інколи здається, що все навколо спрямовано на те, щоб людина зробила саме такий вибір...
Sense Bank написав:lloydbanksua Саме по МСС. Тому якщо у стороннього сервісу буде МСС 6211, то комісія також буде.
*Андрій
Андрей а подскажите пожалуйста когда банком принято такое решение (что комиссия будет именно по всем МСС 6211 а не только покупка через Дию)? Потому как в рассилке банка в ССА от 29 апреля 2026 года было только вот такая информация: в деталях была вот такая страница: https://sensebankua.helpjuice.com/uk_UA ... gn=cc_link где по тексту обсуждается именно покупка через Дию а никак не любая покупка через МСС 6211
Другими словами если на сегодня банк принял решение окомишивать все покупки ОВГЗ с МСС 6211 с 1 июня 2026 года то клиентов надлежащим способом до сих пор об этом не уведомили а значит банк не может ввести соответствующие изменения ранее чем через 30 дней после такого уведомления, потом как это существенные изменения в условиях обслуживания а клиенты о них получаются не знают. А это уже отвратительно характеризует банк. Хотя конечно к сожалению вашему банку значение слова "репутация" - не понятно уже пару лет как ;(. Что скажете? Есть факт надлежащего уведомления клиентов за 30 дней до изменения или как? Или ваш комментарий не согласован с реальными изменениями о которых банк уведомил клиентов своевременно и они касаются таки только Дии?