Додано: Чет 28 тра, 2026 13:54

Sense Bank написав: lloydbanksua Саме по МСС. Тому якщо у стороннього сервісу буде МСС 6211, то комісія також буде.



Андрей а подскажите пожалуйста когда банком принято такое решение (что комиссия будет именно по всем МСС 6211 а не только покупка через Дию)? Потому как в рассилке банка в ССА от 29 апреля 2026 года было только вот такая информация:в деталях была вот такая страница:где по тексту обсуждается именно покупка через Дию а никак не любая покупка через МСС 6211Другими словами если на сегодня банк принял решение окомишивать все покупки ОВГЗ с МСС 6211 с 1 июня 2026 года то клиентов надлежащим способом до сих пор об этом не уведомили а значит банк не может ввести соответствующие изменения ранее чем через 30 дней после такого уведомления, потом как это существенные изменения в условиях обслуживания а клиенты о них получаются не знают. А это уже отвратительно характеризует банк. Хотя конечно к сожалению вашему банку значение слова "репутация" - не понятно уже пару лет как ;(.Что скажете? Есть факт надлежащего уведомления клиентов за 30 дней до изменения или как? Или ваш комментарий не согласован с реальными изменениями о которых банк уведомил клиентов своевременно и они касаются таки только Дии?