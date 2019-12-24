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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1600160116021603

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 20:09

Re: Sense Bank

  Julio написав:зайшов у застосунок
так може в Чаті того застосунку і запитаєте? Це ж особиста інфа!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 22:19

  Sense Bank написав:
  ukr0014959 написав:Феї та лорди, харош мелоч по карманах тирить. Граю кжен день в той футбол, а сьогодні замість підписки на мегого пише заплати 20 горіхів щоб серія не перервалась? Але ж Я кожен день в грі???


Лордів і фей немає вже більше року точно, тому вони точно не могли "стирить"😅
Для підписки головне набрати 3000 балів та здійснити 5 покупок від 50 грн за рахунок власних або кредитних коштів (Послідовність виконання умов не має значення). Якщо умови виконані, то прийде пуш/смс/повідомлення на Вайбер про це з посиланням на Мегого, де треба буде авторизуватись за фінансовим номером і там буде підписка.

Умови виконані ?

*Андрій

Про що мова? Хочу мегого (втомився без футболу і боксу, яких нема в СвітТВ).
Що там за умови? Є лише Хамон, але майже не юзаю. Можу поюзати, якщо сильно треба
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 08:34

Re: Sense Bank

  Julio написав:380 67 602 42 03

Так, це дійсно може телефонувати бот «Алла», який інформує про необхідність оновлення даних щодо доходів 🙂
Відповідно до вимог НБУ, потрібно підтверджувати максимальні суми надходжень на рахунок. Банк може звертатися із запитом на документи у випадку, якщо загальний місячний оборот перевищує суму, яку ви зазначали при відкритті рахунку.
Це називається ризик-орієнтований підхід — він дозволяє банку діяти на випередження та забезпечувати безпеку фінансових операцій.
Щоб уникнути будь-яких обмежень або додаткових перевірок у майбутньому, достатньо просто надіслати документи, що підтверджують доходи, на електронну пошту ID_NBU_FO@sensebank.com.ua
Ми оновимо інформацію у вашому профілі, і подальше користування рахунком буде більш прозорим та комфортним для вас 😊


З повагою, Анастасія💗
Востаннє редагувалось Sense Bank в Пон 15 чер, 2026 10:11, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 10:10

  Hotab написав:
  Sense Bank написав:
  ukr0014959 написав:Феї та лорди, харош мелоч по карманах тирить. Граю кжен день в той футбол, а сьогодні замість підписки на мегого пише заплати 20 горіхів щоб серія не перервалась? Але ж Я кожен день в грі???


Лордів і фей немає вже більше року точно, тому вони точно не могли "стирить"😅
Для підписки головне набрати 3000 балів та здійснити 5 покупок від 50 грн за рахунок власних або кредитних коштів (Послідовність виконання умов не має значення). Якщо умови виконані, то прийде пуш/смс/повідомлення на Вайбер про це з посиланням на Мегого, де треба буде авторизуватись за фінансовим номером і там буде підписка.

Умови виконані ?

*Андрій

Про що мова? Хочу мегого (втомився без футболу і боксу, яких нема в СвітТВ).
Що там за умови? Є лише Хамон, але майже не юзаю. Можу поюзати, якщо сильно треба


Хамелеон підходить для отримання підписки MEGOGO 💛
Щоб її активувати, потрібно виконати кілька умов:
• зайти в гру Sense Мундіаль у розділі кешбек
• пограти певний час та набрати 3000 балів
• здійснити 5 покупок карткою від 50 грн
Після виконання умов вам надійде пуш‑повідомлення з підтвердженням 🎉
Далі заходите в MEGOGO за фінансовим номером — і підписка на місяць буде активована ✅
Зможете спокійно насолоджуватися переглядом футболу ⚽
Анастасія💗
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 17:10

  Hotab написав:Хочу мегого

Якщо шо, мегого закордоном не працює- не той ригіон.
UPD: Хоча нарід каже шо вроді запрацювало, надо якось перевірить.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 17:41

Є 2 картки RED 2.0 та АТБ, обидві у мінусі, хочу перекинути трохи ліміту з АТБ на RED, але система не дає зменшити ліміт на АТБ. Доступний ліміт на АТБ більше 500 грн (я так розумію, що це мінімальний крок). Як треба, то я міг би докинути, але не хочеться дарма гасити завчасно, якщо причина у чомусь іншому. ОМП внесений, заблокованих операцій немає, штрафів та прострочок теж немає, на RED є розсточка. Довідку читав, нічого схожого саме на свій випадок не знайшов, крім частини "мінімальна сума обмежена пропозицією банку". Може у когось є ідеї?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 18:00

Re: Sense Bank

  klug написав:Є 2 картки RED 2.0 та АТБ, обидві у мінусі, хочу перекинути трохи ліміту з АТБ на RED, але система не дає зменшити ліміт на АТБ. Доступний ліміт на АТБ більше 500 грн (я так розумію, що це мінімальний крок). Як треба, то я міг би докинути, але не хочеться дарма гасити завчасно, якщо причина у чомусь іншому. ОМП внесений, заблокованих операцій немає, штрафів та прострочок теж немає, на RED є розсточка. Довідку читав, нічого схожого саме на свій випадок не знайшов, крім частини "мінімальна сума обмежена пропозицією банку". Може у когось є ідеї?

Дякуємо за ваше звернення.
Звертаю увагу, що можливість зміни кредитного ліміту залежить від низки факторів та індивідуальних параметрів вашого рахунку.
Зокрема, ситуація може бути пов’язана з:

датою оформлення карткового продукту;
датою та станом обробки останнього часткового погашення заборгованості по картці АТБ (зарахування коштів може ще оброблятися системою);
наявністю операцій, які ще не списані остаточно.

У зазначених випадках система може тимчасово обмежувати можливість перерозподілу кредитного ліміту, навіть якщо доступний ліміт відображається у додатку.
З метою детальної перевірки саме вашої ситуації та надання коректного рішення рекомендуємо звернутися до служби підтримки. Наші фахівці перевірять усі параметри рахунку та допоможуть врегулювати питання щодо розподілу кредитного ліміту.
З повагою, Анастасія💗
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 19:48

Re: Sense Bank

  klug написав:(я так розумію, що це мінімальний крок)
Доступний ліміт повинен бути достатнім для погашення ОМП...
ще десь буля якась галімаття про +7% від заборгованості, я от в оце не вникав :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 19:55

  Amethyst написав:Доступний ліміт повинен бути достатнім для погашення ОМП...

Не підходить.
  Amethyst написав:ще десь буля якась галімаття про +7% від заборгованост

Ось це може бути, якщо дійсно є така вимога.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 08:21

  klug написав:
  Amethyst написав:Доступний ліміт повинен бути достатнім для погашення ОМП...

Не підходить.
  Amethyst написав:ще десь буля якась галімаття про +7% від заборгованост

Ось це може бути, якщо дійсно є така вимога.

Доброго дня!
Як таких окремих вимог немає.
Сервіс може бути недоступний у разі наявності простроченої заборгованості, несанкціонованої заборгованості або штрафів за кредитними картками.
В інших випадках, якщо ви не перевищуєте максимально доступний ліміт згідно з тарифами, можливість розподілу кредитного ліміту має бути доступною.
Якщо складнощі з розподілом кредитних коштів зберігаються, рекомендуємо звернутися до служби підтримки. Ми будемо раді допомогти, перевірити ваш випадок та надати необхідні роз’яснення.
З повагою, Анастасія💗
Sense Bank
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