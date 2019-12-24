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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 чер, 2026 11:02
Дякую, спробував, спрацювало.
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alibob
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Додано: Вів 23 чер, 2026 20:13
Sense Bank написав: Water написав:
Набрав я 3400 балів, здійснив 5 платежів більше 50 гривень. І що? Поки-що ніяких пушів немає, Мундіаль пише 5 тисяч балів і зробить 3 платежа по 250 гривень. Це для чого, якійсь наступний етап?
Напишіть нам, будь ласка, у чат для перевірки виконання умов, якщо не отримали сповіщення.
Написав у чат. І що? Технічна проблема бла-бла-бла. Ми вас проінформуємо.
Дякую. Продовжую потихеньку виносить гроші з банки, завтра буде черговий винос після погашення ОВДП.
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Water
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Додано: Сер 24 чер, 2026 08:40
Water написав: Sense Bank написав: Water написав:
Набрав я 3400 балів, здійснив 5 платежів більше 50 гривень. І що? Поки-що ніяких пушів немає, Мундіаль пише 5 тисяч балів і зробить 3 платежа по 250 гривень. Це для чого, якійсь наступний етап?
Напишіть нам, будь ласка, у чат для перевірки виконання умов, якщо не отримали сповіщення.
Написав у чат. І що? Технічна проблема бла-бла-бла. Ми вас проінформуємо.
Дякую. Продовжую потихеньку виносить гроші з банки, завтра буде черговий винос після погашення ОВДП.
Ми радимо написати в чат для того, щоб ваше звернення зафіксували, і за фактом вирішення проблеми — сповістили ✅
Ми не радимо писати в чат чи інші канали не для отримання альтернативного рішення, адже якщо воно є, то ми з радістю допоможемо тут 🤗
З повагою, Володимир 💎
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Sense Bank
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