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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 чер, 2026 11:02
Re: Sense Bank
Дякую, спробував, спрацювало.
Додано: Вів 23 чер, 2026 20:13
Написав у чат. І що? Технічна проблема бла-бла-бла. Ми вас проінформуємо.
Дякую. Продовжую потихеньку виносить гроші з банки, завтра буде черговий винос після погашення ОВДП.
Додано: Сер 24 чер, 2026 08:40
Ми радимо написати в чат для того, щоб ваше звернення зафіксували, і за фактом вирішення проблеми — сповістили ✅
Ми не радимо писати в чат чи інші канали не для отримання альтернативного рішення, адже якщо воно є, то ми з радістю допоможемо тут 🤗
З повагою, Володимир 💎
Додано: Сер 24 чер, 2026 10:42
Наразі проблеми з Sense-мундіаль вирішено ✅
Підписки надаються, покупки враховуються, акції відображаються 👌🏻
Якщо ви виконали умови для отримання підписки (5 покупок на суму від 50 грн та 3000 балів) після 20.06.26, але не отримали її — необхідно зіграти в гру і протягом дня вона буде надана.
Якщо ви не отримали акцію 3*250 — необхідно зіграти в гру і акція буде надана, відповідно після її підключення враховуватимуться покупки в прогрес.
Якщо акція 3*250 вам надана, але виконані покупки не враховуються в прогрес — перевірте період підключення та дії акції, враховуватимуться лише покупки, зроблені після початку надання акції.
За наявності питань чи проблем — пишіть в особисті, будемо в індивідуальному порядку розбиратися 😊
Гарного дня!
Додано: Сер 24 чер, 2026 20:34
Оце спрацювало.
Але як я ранше повідомляв, Megogo MEGOPACK (Sense Bank) (Україна) недоступна в цьому регіоні.
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