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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 чер, 2026 11:02
Дякую, спробував, спрацювало.
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alibob
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Додано: Вів 23 чер, 2026 20:13
Sense Bank написав: Water написав:
Набрав я 3400 балів, здійснив 5 платежів більше 50 гривень. І що? Поки-що ніяких пушів немає, Мундіаль пише 5 тисяч балів і зробить 3 платежа по 250 гривень. Це для чого, якійсь наступний етап?
Напишіть нам, будь ласка, у чат для перевірки виконання умов, якщо не отримали сповіщення.
Написав у чат. І що? Технічна проблема бла-бла-бла. Ми вас проінформуємо.
Дякую. Продовжую потихеньку виносить гроші з банки, завтра буде черговий винос після погашення ОВДП.
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Water
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Додано: Сер 24 чер, 2026 08:40
Water написав: Sense Bank написав: Water написав:
Набрав я 3400 балів, здійснив 5 платежів більше 50 гривень. І що? Поки-що ніяких пушів немає, Мундіаль пише 5 тисяч балів і зробить 3 платежа по 250 гривень. Це для чого, якійсь наступний етап?
Напишіть нам, будь ласка, у чат для перевірки виконання умов, якщо не отримали сповіщення.
Написав у чат. І що? Технічна проблема бла-бла-бла. Ми вас проінформуємо.
Дякую. Продовжую потихеньку виносить гроші з банки, завтра буде черговий винос після погашення ОВДП.
Ми радимо написати в чат для того, щоб ваше звернення зафіксували, і за фактом вирішення проблеми — сповістили ✅
Ми не радимо писати в чат чи інші канали не для отримання альтернативного рішення, адже якщо воно є, то ми з радістю допоможемо тут 🤗
З повагою, Володимир 💎
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Sense Bank
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Додано: Сер 24 чер, 2026 10:42
Наразі проблеми з Sense-мундіаль вирішено ✅
Підписки надаються, покупки враховуються, акції відображаються 👌🏻
Якщо ви виконали умови для отримання підписки (5 покупок на суму від 50 грн та 3000 балів) після 20.06.26, але не отримали її — необхідно зіграти в гру і протягом дня вона буде надана.
Якщо ви не отримали акцію 3*250 — необхідно зіграти в гру і акція буде надана, відповідно після її підключення враховуватимуться покупки в прогрес.
Якщо акція 3*250 вам надана, але виконані покупки не враховуються в прогрес — перевірте період підключення та дії акції, враховуватимуться лише покупки, зроблені після початку надання акції.
За наявності питань чи проблем — пишіть в особисті, будемо в індивідуальному порядку розбиратися 😊
Гарного дня!
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Sense Bank
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Додано: Сер 24 чер, 2026 20:34
Sense Bank написав:
Якщо ви виконали умови для отримання підписки (5 покупок на суму від 50 грн та 3000 балів) після 20.06.26, але не отримали її — необхідно зіграти в гру і протягом дня вона буде надана.
Оце спрацювало.
Але як я ранше повідомляв, Megogo MEGOPACK (Sense Bank) (Україна) недоступна в цьому регіоні.
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Water
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Додано: Чет 25 чер, 2026 08:34
Water написав:
Але як я ранше повідомляв, Megogo MEGOPACK (Sense Bank) (Україна) недоступна в цьому регіоні.
Реєстрація в Megogo доступна лише за фінансовим номером телефону, який є українським. Використання закордонних номерів не підтримується.
Якщо в самому Megogo ви вказуєте український номер, але отримуєте цю помилку, радимо звернутися безпосередньо до служби підтримки Megogo для уточнення причини обмежень.
Також перевірте, чи не використовуєте сторонні VPN-сервіси або подібні інструменти.
Анастасія 💗
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Sense Bank
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Додано: Чет 25 чер, 2026 09:24
Sense Bank
де кешью? Хто поїв
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Мизантрóп
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Додано: Чет 25 чер, 2026 09:48
Мизантрóп написав:Sense Bank
де кешью? Хто поїв
Вже повернули, були швиденькі технічні роботи
Анастасія💗
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Sense Bank
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Додано: Чет 25 чер, 2026 18:52
Відправив собі на Ощадний миттєвий платіж з іншої банки. ПУШ про зарахування прийшов одразу, а от баланс змінився за 5 годин. Отака вона "миттєвість". Що цікаво: у історії депозиту ця операція не відображалася до зміни балансу, а от у загальній історії застосунку була, але спроба подивитися її деталі видавала повідомлення, що цей рахунок закрито (чи щось таке). "Приємний бонус" - відсутність можливості створити виписку за Ощадним.
P.S. я усвідомлюю, що всі вже змирилися, але я ще досі щоразу морально страждаю від кожного такого приколу.
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klug
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Додано: Чет 25 чер, 2026 19:35
klug написав:
Відправив собі на Ощадний миттєвий платіж з іншої банки. ПУШ про зарахування прийшов одразу, а от баланс змінився за 5 годин. Отака вона "миттєвість". Що цікаво: у історії депозиту ця операція не відображалася до зміни балансу, а от у загальній історії застосунку була, але спроба подивитися її деталі видавала повідомлення, що цей рахунок закрито (чи щось таке). "Приємний бонус" - відсутність можливості створити виписку за Ощадним.
P.S. я усвідомлюю, що всі вже змирилися, але я ще досі щоразу морально страждаю від кожного такого приколу.
Ну, дійсно, якось 5г для зміни балансу забагато.
Повинно буди десь 30..40хв, бо це ж через старовинну АБС робиться, сварганену ще за часів пакістанських смузистів і на сьогодні якось цвяхами приторочену до ССА
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Amethyst
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