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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2026 21:39
Sense Bank написав:
Якщо в самому Megogo ви вказуєте український номер, але отримуєте цю помилку, радимо звернутися безпосередньо до служби підтримки Megogo для уточнення причини обмежень.
Звернувся до підтримки Megogo, відповідь підтримки:
Українські передплати не діють закордоном.
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