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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2026 21:39
Sense Bank написав:
Якщо в самому Megogo ви вказуєте український номер, але отримуєте цю помилку, радимо звернутися безпосередньо до служби підтримки Megogo для уточнення причини обмежень.
Звернувся до підтримки Megogo, відповідь підтримки:
Українські передплати не діють закордоном.
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Додано: П'ят 26 чер, 2026 13:00
klug написав:
Відправив собі на Ощадний миттєвий платіж з іншої банки. ПУШ про зарахування прийшов одразу, а от баланс змінився за 5 годин. Отака вона "миттєвість". Що цікаво: у історії депозиту ця операція не відображалася до зміни балансу, а от у загальній історії застосунку була, але спроба подивитися її деталі видавала повідомлення, що цей рахунок закрито (чи щось таке). "Приємний бонус" - відсутність можливості створити виписку за Ощадним.
P.S. я усвідомлюю, що всі вже змирилися, але я ще досі щоразу морально страждаю від кожного такого приколу.
Розумію, що це викликає незручності і занепокоєння, особлива таке тривале очікування. Затримки у зарахуванні і "передчасні" пуші пов'язані з навантаженням на системи банку, що проводять ці платежі. Внаслідок цього час оновлення балансу збільшується. На синхронізацію балансів впливає багато факторів: поточне навантаження на системи, час проведення операцій, черга на обробку і так далі.
Знаємо про таку проблему, і робимо все, щоб мінімізувати час, але більш серйозні допрацювання потребують залучення колосального ресурсу, що наразі не є доцільним 😔
З повагою, Володимир 💎
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