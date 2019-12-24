Звернувся до підтримки Megogo, відповідь підтримки:
Українські передплати не діють закордоном.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2026 21:39
Додано: П'ят 26 чер, 2026 13:00
Розумію, що це викликає незручності і занепокоєння, особлива таке тривале очікування. Затримки у зарахуванні і "передчасні" пуші пов'язані з навантаженням на системи банку, що проводять ці платежі. Внаслідок цього час оновлення балансу збільшується. На синхронізацію балансів впливає багато факторів: поточне навантаження на системи, час проведення операцій, черга на обробку і так далі.
Знаємо про таку проблему, і робимо все, щоб мінімізувати час, але більш серйозні допрацювання потребують залучення колосального ресурсу, що наразі не є доцільним 😔
З повагою, Володимир 💎
Додано: Вів 30 чер, 2026 16:37
Sense Bank та " знаєте " ви про проблему зарахування по Ощадному вже кілька років...і вас це судячи по всьому ніяк не турбує....зарахування через 5 годин то "мега" швидко .... неодноразово потрапляв в ситуацію що кошти поступили в банк а відобразятьсґ тільки після 1-2 година ночі наступної доби . І жодні реєстрації і звернення з цього питання до вас і по цей час принесли нульовий результат
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