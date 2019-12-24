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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 21:39

  Sense Bank написав:Якщо в самому Megogo ви вказуєте український номер, але отримуєте цю помилку, радимо звернутися безпосередньо до служби підтримки Megogo для уточнення причини обмежень.

Звернувся до підтримки Megogo, відповідь підтримки:
Українські передплати не діють закордоном.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 13:00

  klug написав:Відправив собі на Ощадний миттєвий платіж з іншої банки. ПУШ про зарахування прийшов одразу, а от баланс змінився за 5 годин. Отака вона "миттєвість". Що цікаво: у історії депозиту ця операція не відображалася до зміни балансу, а от у загальній історії застосунку була, але спроба подивитися її деталі видавала повідомлення, що цей рахунок закрито (чи щось таке). "Приємний бонус" - відсутність можливості створити виписку за Ощадним.

P.S. я усвідомлюю, що всі вже змирилися, але я ще досі щоразу морально страждаю від кожного такого приколу.

Розумію, що це викликає незручності і занепокоєння, особлива таке тривале очікування. Затримки у зарахуванні і "передчасні" пуші пов'язані з навантаженням на системи банку, що проводять ці платежі. Внаслідок цього час оновлення балансу збільшується. На синхронізацію балансів впливає багато факторів: поточне навантаження на системи, час проведення операцій, черга на обробку і так далі.
Знаємо про таку проблему, і робимо все, щоб мінімізувати час, але більш серйозні допрацювання потребують залучення колосального ресурсу, що наразі не є доцільним 😔

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 16:37

Sense Bank та " знаєте " ви про проблему зарахування по Ощадному вже кілька років...і вас це судячи по всьому ніяк не турбує....зарахування через 5 годин то "мега" швидко :D .... неодноразово потрапляв в ситуацію що кошти поступили в банк а відобразятьсґ тільки після 1-2 година ночі наступної доби . І жодні реєстрації і звернення з цього питання до вас і по цей час принесли нульовий :( результат
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 17:19

що ви лише про погане? он комуналку знову дозволили у розстрочку. але якось дивно - коли створив нову платіжку комунальні - дозволило. а по старим шаблонам - ні :oops:

ще й 6% кешбеку - непогане поєднання ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 17:36

  Shaman написав:що ви лише про погане? он комуналку знову дозволили у розстрочку. але якось дивно - коли створив нову платіжку комунальні - дозволило. а по старим шаблонам - ні :oops:

ще й 6% кешбеку - непогане поєднання ;)

Можливість переведення у розстрочку була завжди, але це залежить від того, через якого партнера проходить оплата. Один надає таку можливість, інший не надає 😊

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 17:56

  Sense Bank написав:
  Shaman написав:що ви лише про погане? он комуналку знову дозволили у розстрочку. але якось дивно - коли створив нову платіжку комунальні - дозволило. а по старим шаблонам - ні :oops:

ще й 6% кешбеку - непогане поєднання ;)

Можливість переведення у розстрочку була завжди, але це залежить від того, через якого партнера проходить оплата. Один надає таку можливість, інший не надає 😊

З повагою, Володимир 💎

а якщо платіжка збірна? декілька послуг...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 18:00

  Shaman написав:
  Sense Bank написав:
  Shaman написав:що ви лише про погане? он комуналку знову дозволили у розстрочку. але якось дивно - коли створив нову платіжку комунальні - дозволило. а по старим шаблонам - ні :oops:

ще й 6% кешбеку - непогане поєднання ;)

Можливість переведення у розстрочку була завжди, але це залежить від того, через якого партнера проходить оплата. Один надає таку можливість, інший не надає 😊

З повагою, Володимир 💎

а якщо платіжка збірна? декілька послуг...
Якщо оплата пройде ОДНИМ(загальним) платежем, та з МСС4900 то буде розстрочка на цей платіж. Наприклад, так робить ГЕРЦ ( коміс 50..80 грн)..
Але якщо буде купа платежей, як у Портмоне, то розстрочку мона активувати буде тільки на платежі від 500грн
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 18:31

  Shaman написав:що ви лише про погане? он комуналку знову дозволили у розстрочку. але якось дивно - коли створив нову платіжку комунальні - дозволило. а по старим шаблонам - ні :oops:

ще й 6% кешбеку - непогане поєднання ;)

Поєднання чудове, якби воно працювало. Я з лютого пробую тут платити комуналку і щоразу платежі повертаються на наступний день як неуспішні. Шаблони із застосунку, постачальники різні. У підтримку писав, на пошту писав - безрезультатно. Що доброго про це можна сказати? Єдине, що працює з "комуналки" - оплата мобільного.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 07:48

  Amethyst написав:
  Shaman написав:
  Sense Bank написав:Можливість переведення у розстрочку була завжди, але це залежить від того, через якого партнера проходить оплата. Один надає таку можливість, інший не надає 😊

З повагою, Володимир 💎

а якщо платіжка збірна? декілька послуг...
Якщо оплата пройде ОДНИМ(загальним) платежем, та з МСС4900 то буде розстрочка на цей платіж. Наприклад, так робить ГЕРЦ ( коміс 50..80 грн)..
Але якщо буде купа платежей, як у Портмоне, то розстрочку мона активувати буде тільки на платежі від 500грн

єдиний нюанс, що я не користуюсь сторонніми сервісами - плачу засобами сенсу. пройшло одни платежем - але там був ОДИН контрагент, хоч й багато статей оплат. побавлюсь ще в наступному місяці...
Shaman
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