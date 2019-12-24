В історії натисніть на операцію, там в деталях є інформація. Або сформуйте квитанцію, там також має бути.
Щойно у себе перевірив, що в деталях, що в квитанції є інформація про особовий рахунок та адресу.
*Андрій
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2026 18:36
В історії натисніть на операцію, там в деталях є інформація. Або сформуйте квитанцію, там також має бути.
Щойно у себе перевірив, що в деталях, що в квитанції є інформація про особовий рахунок та адресу.
*Андрій
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