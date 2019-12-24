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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1605160616071608

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 18:36

  Water написав:Сплачував через Секс-додаток комуналку, щось гроші не дійшли. Чи можливо десь глянуть на який рахунок постачальника та особовий рахунок фізособи у цього постачальника були надіслані ці кошти?


В історії натисніть на операцію, там в деталях є інформація. Або сформуйте квитанцію, там також має бути.
Щойно у себе перевірив, що в деталях, що в квитанції є інформація про особовий рахунок та адресу.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13360
З нами з: 18.02.13
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
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2
2
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 20:40

  Sense Bank написав:
  Water написав:Сплачував через Секс-додаток комуналку, щось гроші не дійшли. Чи можливо десь глянуть на який рахунок постачальника та особовий рахунок фізособи у цього постачальника були надіслані ці кошти?


В історії натисніть на операцію, там в деталях є інформація. Або сформуйте квитанцію, там також має бути.
Щойно у себе перевірив, що в деталях, що в квитанції є інформація про особовий рахунок та адресу.

В історії чого саме, операції по картці-Квитанція? Нема там особового рахунку.
Операція: Комуналка та інші платежі
Надавач платіжних послуг: Секс банк
Платник: Я
Картка платника:
Унікальний код операції:
Сума операції:
...
Одержувач: Комуналка та інші платежі
Призначення платежу: Покупка
Дата, час...
О.В. Ступак
Water
 
Повідомлень: 4404
З нами з: 06.03.12
Подякував: 76 раз.
Подякували: 302 раз.
 
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  #<1 ... 1605160616071608
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