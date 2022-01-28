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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 00:56

  kreuz написав:
  stas_rst написав:
  kreuz написав:Тобто можна закинути р2р на всеКарту, а вже з неї на всеМожу погасити борг у грейсі саме 30-го вдень?

kreuz це ви мені до форварду чи cohan про крайню дату погашення ?

Питав в усіх про дату й маршрут погашення всеМожу...

ВсеКарта и с неё внутрибанком на всеМогущую как у Алки через пакетку.Беспроигрышно
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:04

  greenozon написав:PUMB

Добрий день, чи можете поділитись деталями, щодо свіжої новини?
viewtopic.php?p=5382696#p5382696

в статті стверджується, що в січні можна буде вже купувати, тобто лишилось пару днів....
:?:

Добрий день! На даний момент послуга знаходиться у процесі розробки. За попередньою інформацією вона буде доступна для клієнтів Persona, а деталі можна буде отримати у персонального менеджера.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 23:06

Re: ПУМБ

Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос:
Дано:
1. на руках есть деньги USD
2. есть Всекарта USD
3. есть Всекарта EUR
Необходимо:
1. Оплатить счёт в EUR из другой страны, допустим 1000 euro ( это, я так понимаю SWIFT перевод)
Вопрос, как лучше всего поступить:
1. забыть про карты, просто взять сдать USD и оплатить счёт, купив EUR?
2. положить USD на карту, купить в Пумб онлайн EUR и оплатить счёт, расплатившись картой в EUR?
3. какая комиссия за SWIFT перевод (0,5% от суммы)?
4. может какой-то другой вариант?
tegen
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 01:13

  tegen написав:Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос:
Дано:
1. на руках есть деньги USD
2. есть Всекарта USD
3. есть Всекарта EUR
Необходимо:
1. Оплатить счёт в EUR из другой страны, допустим 1000 euro ( это, я так понимаю SWIFT перевод)
Вопрос, как лучше всего поступить:
1. забыть про карты, просто взять сдать USD и оплатить счёт, купив EUR?
2. положить USD на карту, купить в Пумб онлайн EUR и оплатить счёт, расплатившись картой в EUR?
3. какая комиссия за SWIFT перевод (0,5% от суммы)?
4. может какой-то другой вариант?
\


взяв калькулятор и прикинув целесообразность (а вдруг евр еще упадет, как раз падает), расширив лимиты, оплатить USD картой

может не получиться из-за лимитов


а свифт упрется в елимит, сам комис хз тут какой но не менее 40 + банку корру, итого 40-70 EUR, ну в широком диапазоне от 20 евро но не в этом банке
cohan
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  #<1 ... 19202122
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