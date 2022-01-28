ВсеКарта и с неё внутрибанком на всеМогущую как у Алки через пакетку.Беспроигрышно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 січ, 2022 00:56
ВсеКарта и с неё внутрибанком на всеМогущую как у Алки через пакетку.Беспроигрышно
Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:04
Добрий день! На даний момент послуга знаходиться у процесі розробки. За попередньою інформацією вона буде доступна для клієнтів Persona, а деталі можна буде отримати у персонального менеджера.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 23:06
Re: ПУМБ
Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос:
Дано:
1. на руках есть деньги USD
2. есть Всекарта USD
3. есть Всекарта EUR
Необходимо:
1. Оплатить счёт в EUR из другой страны, допустим 1000 euro ( это, я так понимаю SWIFT перевод)
Вопрос, как лучше всего поступить:
1. забыть про карты, просто взять сдать USD и оплатить счёт, купив EUR?
2. положить USD на карту, купить в Пумб онлайн EUR и оплатить счёт, расплатившись картой в EUR?
3. какая комиссия за SWIFT перевод (0,5% от суммы)?
4. может какой-то другой вариант?
Додано: Суб 29 січ, 2022 01:13
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взяв калькулятор и прикинув целесообразность (а вдруг евр еще упадет, как раз падает), расширив лимиты, оплатить USD картой
может не получиться из-за лимитов
а свифт упрется в елимит, сам комис хз тут какой но не менее 40 + банку корру, итого 40-70 EUR, ну в широком диапазоне от 20 евро но не в этом банке
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