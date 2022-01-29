RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 00:56

  kreuz написав:
  stas_rst написав:
  kreuz написав:Тобто можна закинути р2р на всеКарту, а вже з неї на всеМожу погасити борг у грейсі саме 30-го вдень?

kreuz це ви мені до форварду чи cohan про крайню дату погашення ?

Питав в усіх про дату й маршрут погашення всеМожу...

ВсеКарта и с неё внутрибанком на всеМогущую как у Алки через пакетку.Беспроигрышно
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6530
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1275 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:04

  greenozon написав:PUMB

Добрий день, чи можете поділитись деталями, щодо свіжої новини?
viewtopic.php?p=5382696#p5382696

в статті стверджується, що в січні можна буде вже купувати, тобто лишилось пару днів....
:?:

Добрий день! На даний момент послуга знаходиться у процесі розробки. За попередньою інформацією вона буде доступна для клієнтів Persona, а деталі можна буде отримати у персонального менеджера.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2697
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 23:06

Re: ПУМБ

Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос:
Дано:
1. на руках есть деньги USD
2. есть Всекарта USD
3. есть Всекарта EUR
Необходимо:
1. Оплатить счёт в EUR из другой страны, допустим 1000 euro ( это, я так понимаю SWIFT перевод)
Вопрос, как лучше всего поступить:
1. забыть про карты, просто взять сдать USD и оплатить счёт, купив EUR?
2. положить USD на карту, купить в Пумб онлайн EUR и оплатить счёт, расплатившись картой в EUR?
3. какая комиссия за SWIFT перевод (0,5% от суммы)?
4. может какой-то другой вариант?
tegen
 
Повідомлень: 76
З нами з: 31.08.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 01:13

  tegen написав:Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос:
Дано:
1. на руках есть деньги USD
2. есть Всекарта USD
3. есть Всекарта EUR
Необходимо:
1. Оплатить счёт в EUR из другой страны, допустим 1000 euro ( это, я так понимаю SWIFT перевод)
Вопрос, как лучше всего поступить:
1. забыть про карты, просто взять сдать USD и оплатить счёт, купив EUR?
2. положить USD на карту, купить в Пумб онлайн EUR и оплатить счёт, расплатившись картой в EUR?
3. какая комиссия за SWIFT перевод (0,5% от суммы)?
4. может какой-то другой вариант?
\


взяв калькулятор и прикинув целесообразность (а вдруг евр еще упадет, как раз падает), расширив лимиты, оплатить USD картой

может не получиться из-за лимитов


а свифт упрется в елимит, сам комис хз тут какой но не менее 40 + банку корру, итого 40-70 EUR, ну в широком диапазоне от 20 евро но не в этом банке
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3616
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 11:34

  cohan написав:Необходимо:
1. Оплатить счёт в EUR из другой страны, допустим 1000 euro ( это, я так понимаю SWIFT перевод)


Думаю, USD-EUR ковертация здесь вторична. Я бы 1) подбирал банк, который сможет отправить SWIFT на необходимую сумму и под имеющийся выставленный счет 2) и далее ранжировка по комису на SWIFT перевод.
Если платеж нетипичиный для SWIFT (не оплата за обучение, лечение, покупка авто и тд), то некоторые банки/отделения могут просто отказать в переводе или прикрыться лимитом в 250к/400к гривен в сутки.

Простеший на впервый взгляд путь - через приват с 0.5% за SWIFT (max $500). Если сумма значительная, то, например, у Моно и АБанк, фиксированная комиссия от определенной суммы.
Востаннє редагувалось zentol в Суб 29 січ, 2022 12:28, всього редагувалось 1 раз.
zentol
 
Повідомлень: 155
З нами з: 04.01.14
Подякував: 74 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 12:01

  tegen написав:2. положить USD на карту, купить в Пумб онлайн EUR и оплатить счёт, расплатившись картой в EUR?

В этом варианте следует учитывать, что пополнение EUR-карты у пумбы с комиссией 1%.
Julio
Аватар користувача
 
Повідомлень: 278
З нами з: 12.10.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 12:52

  Julio написав:
  tegen написав:2. положить USD на карту, купить в Пумб онлайн EUR и оплатить счёт, расплатившись картой в EUR?

В этом варианте следует учитывать, что пополнение EUR-карты у пумбы с комиссией 1%.

Но это не касается покупки евро в самом Пумб онлайн о которой вел речь ТС. Валютообмен тут комисом не облагается. Только внесение своих евро на счёт
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7833
З нами з: 20.03.15
Подякував: 115 раз.
Подякували: 2203 раз.
 
Профіль
1
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:33

  cohan написав:Простеший на впервый взгляд путь - через приват с 0.5% за SWIFT (max $500). Если сумма значительная, то, например, у Моно и АБанк, фиксированная комиссия от определенной суммы.


Ну насколько я изучил тарифы по SWIFT, то
у ПУМБ - 0,5% от суммы
у Привата - 0,5% от суммы + 12 EUR\USD

Поэтому Пумб выглядит предпочтительнее.
Но главный вопрос всё таки, как лучше платить, с задействованием евровой карты или нет.

  Flamingo написав:Но это не касается покупки евро в самом Пумб онлайн о которой вел речь ТС. Валютообмен тут комисом не облагается. Только внесение своих евро на счёт


Да, именно так, комиссия на покупку валюты и автоматическое пополнение ею счёта не распространяется.
tegen
 
Повідомлень: 76
З нами з: 31.08.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 16:35

Re: ПУМБ

https://retail.pumb.ua/ru/service/swift
о, шикарно, елимит до 12-13к валюты не нужен, оказывается

тогда просто посчитайте разницу, в Евро будет проще всего, без скрытых курсов, которые в ПУМБе не прояснены до конца
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3616
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 07:01

Если сегодня пополнить карту "Все можу" до 18.00 через быстрое погашение viber-бота, пройдет пополнение сегодняшним днем, без попадания на %?
anikola13
 
Повідомлень: 1012
З нами з: 08.02.13
Подякував: 146 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 20212223>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (3144)
30.01.2022 09:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.