ВсеКарта и с неё внутрибанком на всеМогущую как у Алки через пакетку.Беспроигрышно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 січ, 2022 00:56
ВсеКарта и с неё внутрибанком на всеМогущую как у Алки через пакетку.Беспроигрышно
Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:04
Добрий день! На даний момент послуга знаходиться у процесі розробки. За попередньою інформацією вона буде доступна для клієнтів Persona, а деталі можна буде отримати у персонального менеджера.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 23:06
Re: ПУМБ
Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос:
Дано:
1. на руках есть деньги USD
2. есть Всекарта USD
3. есть Всекарта EUR
Необходимо:
1. Оплатить счёт в EUR из другой страны, допустим 1000 euro ( это, я так понимаю SWIFT перевод)
Вопрос, как лучше всего поступить:
1. забыть про карты, просто взять сдать USD и оплатить счёт, купив EUR?
2. положить USD на карту, купить в Пумб онлайн EUR и оплатить счёт, расплатившись картой в EUR?
3. какая комиссия за SWIFT перевод (0,5% от суммы)?
4. может какой-то другой вариант?
Додано: Суб 29 січ, 2022 01:13
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взяв калькулятор и прикинув целесообразность (а вдруг евр еще упадет, как раз падает), расширив лимиты, оплатить USD картой
может не получиться из-за лимитов
а свифт упрется в елимит, сам комис хз тут какой но не менее 40 + банку корру, итого 40-70 EUR, ну в широком диапазоне от 20 евро но не в этом банке
Додано: Суб 29 січ, 2022 11:34
Думаю, USD-EUR ковертация здесь вторична. Я бы 1) подбирал банк, который сможет отправить SWIFT на необходимую сумму и под имеющийся выставленный счет 2) и далее ранжировка по комису на SWIFT перевод.
Если платеж нетипичиный для SWIFT (не оплата за обучение, лечение, покупка авто и тд), то некоторые банки/отделения могут просто отказать в переводе или прикрыться лимитом в 250к/400к гривен в сутки.
Простеший на впервый взгляд путь - через приват с 0.5% за SWIFT (max $500). Если сумма значительная, то, например, у Моно и АБанк, фиксированная комиссия от определенной суммы.
Востаннє редагувалось zentol в Суб 29 січ, 2022 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 січ, 2022 12:01
Додано: Суб 29 січ, 2022 12:52
Но это не касается покупки евро в самом Пумб онлайн о которой вел речь ТС. Валютообмен тут комисом не облагается. Только внесение своих евро на счёт
Додано: Суб 29 січ, 2022 14:33
Ну насколько я изучил тарифы по SWIFT, то
у ПУМБ - 0,5% от суммы
у Привата - 0,5% от суммы + 12 EUR\USD
Поэтому Пумб выглядит предпочтительнее.
Но главный вопрос всё таки, как лучше платить, с задействованием евровой карты или нет.
Да, именно так, комиссия на покупку валюты и автоматическое пополнение ею счёта не распространяется.
Додано: Суб 29 січ, 2022 16:35
Re: ПУМБ
о, шикарно, елимит до 12-13к валюты не нужен, оказывается
тогда просто посчитайте разницу, в Евро будет проще всего, без скрытых курсов, которые в ПУМБе не прояснены до конца
Додано: Нед 30 січ, 2022 07:01
Если сегодня пополнить карту "Все можу" до 18.00 через быстрое погашение viber-бота, пройдет пополнение сегодняшним днем, без попадания на %?
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