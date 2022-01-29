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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 07:33

Re: ПУМБ

Друзья, если сегодня будет перевод с карты Изибанка на Всекарта, то этими средствами я могу раскидать на задолженность по кредитным картам Всеможу, чтобы зачисление прошло сегодняшним днём?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 07:39

  _PORT_UA написав:Друзья, если сегодня будет перевод с карты Изибанка на Всекарта, то этими средствами я могу раскидать на задолженность по кредитным картам Всеможу, чтобы зачисление прошло сегодняшним днём?

конечно
Мизантрóп
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  #<1 ... 20212223
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