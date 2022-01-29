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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 січ, 2022 07:33
Друзья, если сегодня будет перевод с карты Изибанка на Всекарта, то этими средствами я могу раскидать на задолженность по кредитным картам Всеможу, чтобы зачисление прошло сегодняшним днём?
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_PORT_UA
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Додано: Нед 30 січ, 2022 07:39
_PORT_UA написав:
Друзья, если сегодня будет перевод с карты Изибанка на Всекарта, то этими средствами я могу раскидать на задолженность по кредитным картам Всеможу, чтобы зачисление прошло сегодняшним днём?
конечно
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Мизантрóп
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