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Додано: Нед 30 січ, 2022 07:33
Re: ПУМБ
Друзья, если сегодня будет перевод с карты Изибанка на Всекарта, то этими средствами я могу раскидать на задолженность по кредитным картам Всеможу, чтобы зачисление прошло сегодняшним днём?
Додано: Нед 30 січ, 2022 07:39
Додано: Нед 30 січ, 2022 12:03
Как правильно сделать?
1.Пополнить карту "Все можу" до 18.00 через быстрое погашение viber-бота.
2.Через сайта ПУМБ с карты на карту?
3. Через ПУМБ онлайн на карту ПУМБ другого клиента.
Пройдут данные пополнения по счету получателя сегодняшним днем, без попадания на %?
Карта получателя ПУМБ заблокирована и разблокировать отправили в отделение.
Додано: Нед 30 січ, 2022 12:13
Re: ПУМБ
1) закинуть на ПУМБ на всекарта
2) внутри пумба перевести
затестить на пятерочке
Додано: Нед 30 січ, 2022 12:14
Re: ПУМБ
Додано: Нед 30 січ, 2022 13:56
Пополнение через сайт ПУМБ карты по счету сегодня пройдет?
Просто если через идет по выписке карта-счеи, а если с сайта, то - карта-карта.
Востаннє редагувалось anikola13 в Нед 30 січ, 2022 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 січ, 2022 13:58
Додано: Нед 30 січ, 2022 13:59
Re: ПУМБ
Правильно я понимаю,что пополнение кредитки Всеможу одинаково проведется сегодняшним днём, если переводить с Всекарта другого клиента, или лучше тянуть пимпой Пополнить карту в своем Пумб онлайне?
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