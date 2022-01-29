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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 07:33

Re: ПУМБ

Друзья, если сегодня будет перевод с карты Изибанка на Всекарта, то этими средствами я могу раскидать на задолженность по кредитным картам Всеможу, чтобы зачисление прошло сегодняшним днём?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 07:39

  _PORT_UA написав:Друзья, если сегодня будет перевод с карты Изибанка на Всекарта, то этими средствами я могу раскидать на задолженность по кредитным картам Всеможу, чтобы зачисление прошло сегодняшним днём?

конечно
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:03

Как правильно сделать?
1.Пополнить карту "Все можу" до 18.00 через быстрое погашение viber-бота.
2.Через сайта ПУМБ с карты на карту?
3. Через ПУМБ онлайн на карту ПУМБ другого клиента.
Пройдут данные пополнения по счету получателя сегодняшним днем, без попадания на %?
Карта получателя ПУМБ заблокирована и разблокировать отправили в отделение.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:13

Re: ПУМБ

1) закинуть на ПУМБ на всекарта
2) внутри пумба перевести

затестить на пятерочке
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:14

Re: ПУМБ

  anikola13 написав:Карта получателя ПУМБ заблокирована и разблокировать отправили в отделение.
поступления принимает
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:56

  cohan написав:1) закинуть на ПУМБ на всекарта
2) внутри пумба перевести

затестить на пятерочке

Пополнение через сайт ПУМБ карты по счету сегодня пройдет?
Просто если через идет по выписке карта-счеи, а если с сайта, то - карта-карта.
Востаннє редагувалось anikola13 в Нед 30 січ, 2022 13:59, всього редагувалось 1 раз.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:58

  anikola13 написав:
  cohan написав:1) закинуть на ПУМБ на всекарта
2) внутри пумба перевести

затестить на пятерочке

Пополнение через сайт ПУМБ карты по счету сегодня пройдет?

По счету наврядли, но кредзадолженность сегодня погасит :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:59

Re: ПУМБ

Правильно я понимаю,что пополнение кредитки Всеможу одинаково проведется сегодняшним днём, если переводить с Всекарта другого клиента, или лучше тянуть пимпой Пополнить карту в своем Пумб онлайне?
_PORT_UA
 
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