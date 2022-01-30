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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 січ, 2022 16:28
cohan написав:
это что, такси и транспорт выкинули из кешбеков?
Кешбек від «ПУМБ» у лютому
Доступні категорії до вибору:
— 1% 🏪 супермаркети;
— 2% 🚘 авто та АЗС;
— 4% 💋 краса;
— 4% 🎽 одяг та взуття;
— 5% ☕️ кафе та ресторани;
— 5% 🚿 комунальні платежі у «ПУМБ Онлайн»;
— 10% 🎢 розваги.
Так, викинули. Без Таксі і Транспорт.
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jay2004
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Додано: Нед 30 січ, 2022 17:14
А тут можно узнать ибан депо "Свободный" и по полнять его СЭПом?
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demichh
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Додано: Нед 30 січ, 2022 19:20
demichh написав:
А тут можно узнать ибан депо "Свободный" и по полнять его СЭПом?
низяаа
Правда я кадато узнал (номер дето в выписке проскакивает), удалось раза 2 пополнить. Но потом из отд-я настоятельно попросили больше так не делать
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Amethyst
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Додано: Нед 30 січ, 2022 19:40
jay2004 написав: cohan написав:
это что, такси и транспорт выкинули из кешбеков?
Кешбек від «ПУМБ» у лютому
Доступні категорії до вибору:
— 1% 🏪 супермаркети;
— 2% 🚘 авто та АЗС;
— 4% 💋 краса;
— 4% 🎽 одяг та взуття;
— 5% ☕️ кафе та ресторани;
— 5% 🚿 комунальні платежі у «ПУМБ Онлайн»;
— 10% 🎢 розваги.
Так, викинули. Без Таксі і Транспорт.
по дебітці всюди 1%?
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sergia
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Додано: Нед 30 січ, 2022 20:20
sergia написав:
по дебітці всюди 1%?
Нет. По комуне - 5%
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Flamingo
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Додано: Пон 31 січ, 2022 00:27
[Откуда эти инсайды по февралю?
А вообще крутые у них %% ккшбэков. И категории хорошие.
Рестики и одежда - это всегда будет у меня. Комуналь плачу не каждый месяц, а как накоплю долг.
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Додано: Пон 31 січ, 2022 08:22
Подскажите, я правильно помню, что евровыми картами этого банка лучше в евро не расплачиваться, потому что будет двойная конвертация?
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M-Audio
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Додано: Пон 31 січ, 2022 10:34
M-Audio написав:
Подскажите, я правильно помню, что евровыми картами этого банка лучше в евро не расплачиваться, потому что будет двойная конвертация?
Не совсем. Если карта МС то да конверт будет через доллар. Если виза то без потерь. Но это не совсем двойная конвертация (в смысле не общепринятое ДиСиСи) - это конвертация через бакс в случаях, когда валюта карты и валюта платежа совпадают, но у банка нет страхового депо в МПС в этой валюте
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Flamingo
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